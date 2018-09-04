歐股盤中─歐洲銀行股開盤領漲 泛歐STOXX 600 指數開高走低

阿根廷緊急「貨幣緊縮」政策，土耳其央行暗示升息，帶動今 (4 日) 歐股開高走低，泛歐 STOXX 600 指數開盤上漲 0.2%，隨後盤中下跌約 0.37%。受到評級升級激勵，歐洲銀行類股帶動領漲，漲幅約 0.8%。

台北時間週二 (4 日) 下午 5 點 40 分許，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.37%，暫報 381.08；英國 FTSE 指數上漲 0.03%，暫報 7506.62；德國 DAX 指數下滑 0.73%，暫報 12256.49；法國 CAC 40 指數跌落 0.82%，暫報 5369.51。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

受到評級升級激勵，歐洲銀行類股早盤領漲，漲幅達 0.8%，西班牙的凱克薩銀行 (Caixabank) 是表現最好的股票之一，因加拿大皇家銀行 (RBC) 將該股票評級從「表現不佳」修正為「優於大盤」。

今 (4 日) 日多數歐洲交易所數據皆開高走低，台北時間週二 (4 日) 下午 5 點 45 分左右，受益於英鎊下跌 0.4%，盤中僅英國 FTSE 指數微幅上漲 0.2%。

英國廣告媒體集團 WPP 報告北美銷售下滑，今 (4 日) 日盤中股價重挫 7%，該廣告集團週一 (3 日) 任命 Mark Read 接任執行長，Read 表示正在對該公司的結構和戰略進行審查。

由於市場聚焦於貿易戰的擔憂，新興市場陷入貨幣危機，週一 (3 日) 阿根廷宣布「貨幣緊縮」政策，加上土耳其央行暗示即將升息，

政經消息方面，近期新興市場動蕩，週一 (3 日) 阿根廷總統馬克里 (Mauricio Macri) 宣布緊急「貨幣緊縮」政策，試圖平衡明年的預算，包括修改出口新稅、大幅裁撤現有內閣部門，來削減政府開支。

受消息拖累，阿根廷披索跌幅近 4%，預計未來將面臨更進一步的壓力。

同時土耳其里拉兌美元今年已爆跌 40%，8 月通膨飆高 17.9%，創 2003 年底的新高紀錄，土耳其央行隨即發表聲明，承諾將採取措施穩定物價並暗示即將升息。

另外，投資者持續關注美中貿易談判，川普上週四 (8 月 29 日) 公共意見徵詢期結束後，有可能在本週宣布對 2000 億美元的中國輸美商品加徵關稅。