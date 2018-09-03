通膨飆至15年高點 土耳其央行將出手穩定里拉匯率

土耳其官方數據顯示，該國通膨率直逼 18%，升至近 15 年高點；對此，土國央行今 (3) 日表示，將採取行動，維持里拉匯率穩定。

台北時間週一晚間 9 點 21 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 1.02%，至 6.6170 。

2018 年以來，土耳其里拉兌美元已重貶近 40%。

由土耳其統計局數據可得知，8 月該國消費者物價，較 2017 年同期大漲 17.9%，不僅高於 7 月的 15.85%，還創下近 15 年新高。

根據 CNBC 報導，土國央行發布聲明指出，將採取行動，維持匯率穩定，打擊重大風險。

聲明稱，央行將於 9 月的會議上，依據情勢發展，進行政策調整。

土耳其與美國之間的緊張關係持續升溫，導致經濟情勢動盪。

美國總統川普於 8 月 10 日宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；土國隨後祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，土耳其的外債占國內生產毛額 (GDP) 比重，達 5 成以上。

外界憂心，土國面臨關稅戰與里拉崩跌等情形，恐使歐洲、新興市場經濟受害。