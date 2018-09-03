三星改弦易張 傾注更多先進科技在中階手機以吸引千禧世代

三星電子 (005930-KR) 行動部門總裁高東真 (DJ Koh) 表示，三星將對中價位智手機戰略進行全面改革，以吸引千禧世代。

他表示，由於手機市場成長放緩，三星電子正在改變其中價位 Galaxy A 系列智慧手機的發展戰略。

高東真表示，與其向旗艦機種 Galaxy S 和 Note 系列設備引入新技術，目前首要目標是為其較便宜的型號加入先進的功能。這些設備將在今年稍晚時推出。

高東真在接受媒體訪問時指出，「過去三星電子都是優先將新科技和差異化帶入旗艦型號，然後再轉移到中端手機。但從今年開始策略將會改變，從中端手機開始帶入科技和差異化。」

在全球智慧手機銷售成長放緩情況下，三星已經感受到了壓力。其行動部門的銷售額在 2018 年第 2 季年增率下降 20%，其高端 Galaxy S9 的銷售低於預期。

與此同時，中國手機業者華為、Oppo、Vivo 和小米都以更低的價格提供高規格的設備，這給過去主導安卓系統手機市場的三星帶來了壓力。

儘管智慧手機全球普遍放緩，但一些印度和東南亞其他國家的市場正在成長，但當地消費者尋求更便宜但高科技的手機，這也將是三星試圖在這種市場中推出相關設備的市場。

高東真表示，戰略轉變也是為了吸引更多的千禧世代用戶。

他說，「我們非常關注那些買不起旗艦產品的千禧世代。但該如何才能為千禧世代提供有意義的創新呢？這也就是三星電子試圖區隔中階產品的原因。」

他說，今年稍早時，他調整了三星的行動研發組織和產品規劃，為這一轉變做好準備。

高東真甚至表示，三星電子可以更頻繁地發表中等價位的智慧手機型號，而不僅僅是每年一次。