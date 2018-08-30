【大行報告】交銀國際：400億可再生能源補貼已獲簽發 將改善現金流

交銀國際發表新能源行業週報指，據了解，400億元人民幣可再生能源補貼已獲財政部長簽發，或將於近期下發至各電網公司，併由各省電網公司向相關企業支付。根據可再生能源發電上市公司的中報，上半年可再生能源發電企業隻收到了極少量的補貼款，該行認為這是由於補貼款按照慣例主要在下半年發放以及可再生能源補貼缺口不斷擴大。本次補貼的發放，將改善可再生能源發電企業尤其是光伏發電企業的現金流狀況。

根據該行測算，目前徵收的可再生能源電價附加隻能覆蓋前六批和部分第七批目錄補貼。其認為，由於第七批目錄項目將佔用部分補貼資金，前六批項目補貼的回收週期將有所延長。

報告稱，歐盟將於9月取消對中國光伏產品的雙反措施。該行認為，雙反措施一旦取消，由於進口光伏設備的價格將大幅降低，歐洲光伏發電投資成本將明顯下降，面對歐洲平均0.22和0.125歐元/千瓦時的居民和工業電價(約合1.65和0.94元人民幣/千瓦時)，平價上網的裝機需求將被明顯激發，新增裝機將快速增長；同時，具有明顯價格優勢的中國光伏產品在歐洲的市場份額也將由2017年的約6%大幅提升(事實上2018 年1-7月中國向歐洲出口組件約490兆瓦，同比已大幅增長83%)，交銀認為中國光伏製造產能將明顯受益。

本週多晶矽原料/多晶矽片/電池片/組件價格環比變幅分别為-0.27%/-1.95%/-1.65%/-0.79%，2018年初至今累計變幅-35.9%/-51.1%/-40.2%/-20.1%。該行認為，3季度市場需求大幅減少，在年底領跑者需求啓動前光伏產品價格仍將繼續下跌。

本週交銀國際調整京能清潔能源(00579-HK)盈利預測及目標價，提高其評級至買入，此外調低了華電福新(00816-HK)盈利預測及目標價，維持其買入評級。

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