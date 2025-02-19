歐洲柴油市場顯示供應緊張跡象 期貨價格上漲

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 01:00

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基準柴油期貨顯示出歐洲市場的供應緊張跡象，因為燃料交易商持續面對供應壓力。

最即期的柴油合約周二 (18 日) 達到自 3 月以來的現貨價差觸及自 3 月以來的最高水準。現貨價差指的是，即時交割的原油價格高於曲線下方的原油價格。這一結構通常被解讀為供應相對需求有限的跡象，交易商願意為即時交貨的燃料支付更高的價格。

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歐洲的柴油供應近期受到煉油廠停工 (無論是計劃內還是突發性) 影響。根據 Vortexa Ltd. 的數據顯示，1 月歐盟和英國的柴油進口量也顯著下降。

美國市場也顯示出供應限制的跡象，這個市場通常向歐洲提供柴油貨源。美國的庫存量達到自 2014 年以來同期的新低，而且美國期貨市場也呈現強烈的現貨價差現象。

Kpler 的石油分析師 George Shaw 表示：「美國市場顯示出供應緊張的跡象，貨物流動反向套利，從阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛普流向 PADD 1。」他指出，對於歐洲來說，這對燃料油價格產生了相互影響，現在需求季節性回升，歐洲必須提高價格以吸引貨物流入。