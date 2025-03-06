〈美股盤後〉美對加墨汽車關稅豁免一個月 道瓊喜漲近500點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-06 05:18

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由於市場權衡美國與其主要貿易夥伴之間的緊張局勢可能緩解，美股週三 (5 日) 震盪收紅。

由於經濟數據好壞參半，股市早盤低迷，有消息傳出川普考慮將對加拿大和墨西哥的汽車關稅延後一個月後，美股由黑翻紅，尾盤時段，白宮證實川普同意延後對部分汽車徵收關稅後，汽車類股升幅擴大，美股漲勢延續。

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白宮週三宣布，美國總統川普將對任何透過《美墨加協定》(USMCA) 進口的汽車，給予一個月的關稅豁免，但對等關稅仍將於 4 月 2 日生效。

川普週三與加拿大總理杜魯道通話，隨後川普表示，他告訴杜魯道，加拿大對限制芬太尼 (fentanyl) 流入美國，做得還不夠好。

聯準會週三發布的褐皮書顯示，自 1 月中旬以來的幾週內，在關稅風險和更嚴格的移民政策威脅勞動力市場，加上通膨放緩進展的情況下，經濟活動略有增長。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 2 月民間企業就業人數經季節調整後增加 7.7 萬人，創去年 7 月以來最小增幅，加劇美國經濟成長放緩擔憂。

美國供應管理協會 (ISM) 公布，非製造業指數從 1 月的 52.8 升至 53.5，高於經濟學家預期的 52.5，顯示服務業擴張速度出乎意料加快。

美股週三 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 485.6 點，或 1.14%，收 43,006.59 點。

那斯達克指數上漲 267.57 點，或 1.46%，收 18,552.73 點。

S&P 500 指數上漲 64.48 點，或 1.12%，收 5,842.63 點。

費城半導體指數上漲 96.29 點，或 2.09%，收 4,700.79 點。

NYSE FANG + 指數上漲 97.58 點，或 0.78%，收 12,605.46 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收紅。Meta (META-US) 上漲 2.57%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.081%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.24%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.11%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.64%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 隨汽車類股走揚 2.60% 報每股 279.10 美元。特斯拉 2 月在德國的註冊量大幅下滑，銷量暴跌 76% 僅售出 1,429 輛車。此外，特斯拉 2 月份在中國生產的電動車銷量年減達 49.2%，至 3.07 萬輛，創 2022 年 8 月以來的最低。

英特爾 (INTC-US) 下滑 2.44% 至每股 20.81 美元，連續第三個交易日走跌。川普建議廢除拜登政府補助半導體業 520 億美元的《晶片法案》，包含英特爾在內的半導體業者預估將受到影響。

微軟 (MSFT-US) 強升 3.19% 至每股 401.02 美元。英國競爭與市場管理局 (CMA) 於週三宣布終止對微軟與 OpenAI 合作的反壟斷調查，表示微軟對 OpenAI 的控制程度不足以進行全面調查。該合作始於 2019 年，當時微軟對 OpenAI 進行 10 億美元的初期投資。

經濟數據

美國 2 月 ADP 新增就業人數報 7.7 萬，預期 14.1 萬，前值 18.6 萬

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 53.5，預期 52.5，前值 52.8

美國 2 月服務業 PMI 終值報 51.0，預期 49.7，前值 52.9

美國 2 月綜合業 PMI 終值報 51.6，預期 50.4，前值 52.7

美國 1 月耐久財訂單月增率修正值報 3.2%，預期 3.1%，初值 3.1%

美國 1 月工廠訂單月增率報 1.7%，預期 1.7%，前值 - 0.6%

華爾街分析

Sarmaya Partners 投資長 Wasif Latif 表示：「我們正處於關稅雲霄飛車之中。經濟數據、聯準會以及所有這些目前似乎都被推到了幕後。這只是提醒人們這些政策會產生怎樣的長期影響，以及市場對此如何做出反應。」

凱投宏觀首席北美經濟學家 Paul Ashworth 認為，白宮決定給予汽車製造商一個月的關稅豁免有些令人失望，因為商務部長曾暗示川普將提供更廣泛的減免。

Ashworth 稱，仍打算於 4 月 2 日對來自歐盟和亞洲的汽車進口徵收對等關稅，底特律三巨頭「只獲得了短暫救贖，直到川普能夠對其他所有國家也施加關稅。」