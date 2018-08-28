北京：首個集體土地租賃房項目開建、年底前再啓動近萬套公租房房源分配！

一、概述

近日，北京市住房和城鄉建設委員會官網發佈消息，豐台區成壽寺集體土地租賃房項目8月24日正式開工，這是北京市首個實現開工的集體土地租賃房項目。

此外，北京市住建委還表示，在近期西城、海澱、豐台三區新增5000套公租房配租的基礎上，市、區住房保障部門繼續加大工作力度，力爭年底前再啓動近萬套房源分配工作。其中規模較大的項目有：通州台湖項目、朝陽區百子灣項目和朝陽區焦化廠項目。

目前，市、區住保部門正從兩方面加大工作力度，一是督促建設單位加快工程進度，保證工程質量，加快完善項目週邊市政設施與公共服務設施，確保與住宅同步交用。二是加快項目租金評定，綜合考慮項目建設、運營和管理成本，參考同地段、同類型住房的市場租金水平確定。目前，通州區台湖銀河灣、拾景園、盛達嘉園、璟秀欣苑等公租房項目的標準租金為31元/建築平方米·月。朝陽區近期公開搖號的高井公租房項目的預估標準租金為不高於65元/建築平方米·月。

上述公租房項目都將嚴格按照《北京市公共租賃住房建設與評價標準》要求實施建設，房屋建築面積不會超過60平方米。符合條件的北京市城鎮中低收入家庭還可以申請租金補貼！

2018年7月，北京住建委、北京發改委等六部門聯合印發《關於優化住房支持政策服務保障人才發展的意見》。《意見》指出，以配租公共租賃住房為主，配售共有產權住房、發放人才租房補貼為輔，按照儘力而為、量力而行的原則，對符合條件的人才給予住房支持。

2017年7月，住建部等九部委聯合發佈《關於在人口淨流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》，併選取了12個人口淨流入的大中城市開展試點，北京即是其中之一。2017年8月，國土資源部、住建部聯合印發《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，決定在包含北京在内的十三個城市試點利用集體建設用地建設租賃住房。

2017年9月，北京市多部門聯合發佈的《關於加快發展和規範管理本市住房租賃市場的通知》中明確提出，研究製定鼓勵房地產投資信託基金（REITs）發展的優惠政策，協調與指導金融機構積極參與，支持住房租賃企業利用房地產投資信託基金融資。該通知於2017年10月31日起實施。

二、首個集體土地租賃房項目開建

為增加租賃住房供應，緩解住房供需矛盾，構建購租併舉的住房體係，建立健全房地產平穩健康發展長效機製。2017年8月，國土資源部與住房和城鄉建設部印發《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，明確在北京、上海等13個城市開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。

按照《北京城市總體規劃(2016-2035)》的要求，2017-2021年北京將供應150萬套住房，其中，租賃住房50萬套，主要在集體土地上建設。

2018年8月24日，位於北京市豐台區南苑鄉成壽寺村的集體土地租賃房項目正式開工建設。這是北京市首個實現開工的集體土地租賃房項目，預計2021年以前竣工投入運營。

該項目位於豐台區方莊橋西南角，東至方莊南路，南至北京安富經濟發展總公司，西至世紀星小區，北至南三環東路，區位條件優越，總佔地面積約1.03公頃，地上規劃總建築規模約2.88萬平方米，可提供租賃房源901套。該項目按照公寓進行設計，均為一居室的開間，面積25平方米，配有獨立的廚房、衛生間，併配備沙發、床等家具，租客可拎包入住。項目商業配套齊全，底商配有商店、咖啡館、書吧、健身房等設施。

集體土地建設租賃住房在全國還處於起步推進階段，需要很多政策和機製上的創新，該項目推進過程中開展了很多有益實踐。比如在土地供應方式上，採取佔地方式供地；在建設資金籌措上，由村辦企業金城源投資管理公司自籌資金；在審批手續辦理上，借助北京市優化營商環境相關政策，將集體土地租賃房項目納入“多規合一”協調平台，簡化手續辦理流程；在規劃方案設計上，該項目聘請四家知名規劃設計機構開展規劃設計工作，併建立了保障房項目規劃設計方案專家評審會機製，對設計方案反復推敲完善，力求打造地標式建築。

北京大力發展集體土地租賃住房，是堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署的重要舉措，是實現多主體供給、多渠道保障的重要方式，也是落實北京城市總體規劃的具體體現，有利於推進房地產市場供給側結構性改革，加快建立購租併舉的住房製度體係。在集體土地上建設租賃住房，有多重重要意義：一是可以擴大租賃市場有效供給，增加租賃住房供應，促進房地產市場穩定健康發展；二是可以降低租賃房建設成本，有利於降低市場租金水平；三是可以推動城鎮化建設進程，開辟集體經濟組織和農民可持續收入渠道。

下一步，北京市級相關部門將加大全市統籌推進力度，加快推進集體土地租賃房開工建設。今年年底前，納入計劃的集體土地租賃房項目力爭陸續實現開工建設。

三、年底前將再啓動近萬套公共租賃住房房源分配

為加大租賃住房供應，近期北京市住建委多措併舉，加大保障性住房建設力度，加快公租房供應分配工作：一是加大統籌力度，市區住建部門協調建設單位，加快項目建設進度，推進房源早分配；二是加快各區公租房搖號剩餘房源整理和退租房源整修，具備條件後儘快投入再分配；三是深化“互聯網+政務服務”，結合房源特點通過網上“快速配租”方式，進一步提高分配效率。

根據北京住建委官網消息，在近期西城、海澱、豐台三區新增5000套公租房配租的基礎上，市、區住房保障部門繼續加大工作力度，力爭年底前再啓動近萬套房源分配工作。

規模較大的項目有：

通州台湖項目：該項目位於通州區台湖鎮站前街，毗鄰亦莊線次渠站，目前部分標段已實現結構封頂。該項目採用了裝配式精裝修，部品部件全部實現工廠生產、現場標準化流程安裝，大幅度提升了公租房裝修精度，後期使用和維護將更加便捷。同時，為滿足承租家庭的生活需求，該項目同步配建有商業樓、幼兒園、小學、地下車庫等豐富的公共服務配套設施。

朝陽區百子灣項目：該項目位於廣渠路以南，緊臨地鐵7號線化工站，目前該項目一標段工程已實現結構封頂。該項目由下自上分為城市層、社區層、組團層3個層次，為居民提供居住及商業服務、散步、娛樂休閑空間，共有6種不同戶型供承租家庭選擇，全方位為承租家庭打造一個現代化、高品質宜居公共社區。

朝陽區焦化廠項目：該項目位於朝陽區垡頭地區，緊鄰CBD商業區和地鐵7號線焦化廠站，目前該項目主體結構已施工完畢，正在進行二次結構施工。該項目採用了開放式街區設計理念，將原有大尺度的街區劃分成多個小街區，通過建築圍合出多個公共廣場，將商業、辦公、餐飲、教育體係等多功能空間結合在一起，形成公共開放且相對獨立的係統，減少對城市交通係統的壓力。

出台國内首部關於公租房建設與評價的地方標準

2017年2月1日，北京《公共租賃住房建設與評價標準》（以下簡稱《標準》）正式施行，這也是國内首部關於公租房建設與評價的地方標準。

《標準》旨在規範和指導本市公共租賃住房的建設和發展，確保公共租賃住房的設 計和建設管理質量，貫徹“適用、經濟、綠色、美觀”的建築方針。《標準》適用於北京市行政區内，集中、配套新建和改建的公共租賃住房的選址、佈局、設計、室内黃精及性能評價。

該《標準》在公租房人性化、精細化設計方面的特點突出。《標準》高度關註老年人和年輕人的需求，從環境、戶型上予以充分考慮，對百姓熱切關註的陽台、晾曬空間、儲藏空間，冰箱、洗衣機位置等的設置細節進行了規定要求。標準還創新性引入了評價製度，採用國際通行的建築性能評價方法，以住區環境和建築單體為主要評價對象，從住區環境、建築單體及室内環境兩大方面的15個分項進行判定，各項判定結果均為滿足的，評價結果為合格，評價結果為不合格的將不予交用。

公租房關係到北京市的人口、資源、環境可持續發展，關係到保障民生和社會和諧，該標準的實施為公租房的規劃、建設以及運營維護等方面提供科學指導和監督，為公租房實現可持續發展提供強有力的技術支撐和標準保障。

四、發佈《關於加快發展和規範管理本市住房租賃市場的通知》 研究REITs優惠政策

2017年9月29日，北京市多部門聯合發佈《關於加快發展和規範管理本市住房租賃市場的通知》（以下簡稱《通知》），《通知》指出，研究製定鼓勵房地產投資信託基金（REITs）發展的優惠政策，協調與指導金融機構積極參與，支持住房租賃企業利用房地產投資信託基金融資。該《通知》於2017年10月31日起實施。

《通知》的主要内容

《通知》在增加租賃住房供應、建立住房租賃監管平台、明確住房租賃行為規範、加強市場主體監管等四個方面提出要求，涵蓋16個方面的具體問題。由於該份文件曾在8月中下旬向社會徵求意見，因此有很多熱點問題得以明確，包括子女入學、戶口登記和遷移、租金管理等。

進一步完善住房租賃管理服務體製

市、區住房城鄉建設部門應當建立健全住房租賃管理機構，加強住房租賃市場的監督管理和服務。建立住房租賃公益律師隊伍，為住房租賃當事人提供法律援助服務，維護其合法權益。

市、區發展改革、教育、公安、規劃國土、衛生計生、工商等相關部門按照職責分工，做好住房租賃的監督管理和公共服務工作。

各區人民政府應當加強對住房租賃市場監督管理工作的領導，加強社區、村基層管理服務站的建設。基層管理服務站應當做好出租住房的日常檢查，發現違法違規行為及時報告有關部門。

多渠道增加租賃住房供應

各區人民政府應當根據各區實際加強租賃住房用地保障，通過在產業園區、集體建設用地上按規劃建設租賃住房等方式加大租賃住房供應。新建租賃住房應當配置教育設施，居住人口達到一定規模、15分鍾步行範圍内無醫療衛生機構的，應當依據標準和規劃予以設置。新建租賃住房優先面向產業園區、週邊就業人員出租，促進職住平衡。

鼓勵發展規模化、專業化的住房租賃企業，支持住房租賃企業通過租賃、購買等方式多渠道籌集房源，支持個人和單位將住房委託給住房租賃企業長期經營，滿足多層次住房租賃需求。

來源：REITsResearch

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