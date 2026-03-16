鉅亨網新聞中心 2026-03-16 14:30

中國國家統計局周一 (16 日) 發布 2 月份 70 個大中城市住宅銷售價格變動數據。報告顯示，70 城商品住宅銷售價格環比降幅繼續收窄，且新建商品住宅價格環比上漲或持平的城市數量顯著增加，市場整體呈現企穩回升的積極態勢。

在新建商品住宅方面，2 月份共有 10 個城市房價環比上漲，數量較上月增加 5 個。其中，南京、長春、宜昌均以 0.3% 的漲幅領跑全國。

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一線城市表現尤為穩健，環比由 1 月的下降 0.3% 轉為持平。具體來看，北京與上海分別上漲 0.2%，廣州持平，僅深圳下降 0.3%。二、三線城市環比分別下降 0.2% 及 0.3%，降幅均較上月收窄 0.1 個百分點。

二手住宅市場也釋放出積極信號。一線城市二手房價格環比下降 0.1%，降幅比上月大幅收窄 0.4 個百分點

。其中，北京與上海率先上揚，分別環比上漲 0.3% 及 0.2%。

雖然同比數據仍顯示下降，一線城市二手房價同比下跌 7.6%，但二線城市降幅已與上月持平，顯示下行壓力有所緩解。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對此分析，房價穩定的趨勢日益明顯，2 月適逢春節，熱點城市的「反向過年」現象帶動了看房熱情。此外，二手房市場在去年四季度的快速去化使得低價房源減少，業主預期提升，議價空間隨之收窄。