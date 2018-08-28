中銀香港(02388-HK)中期淨利潤175.28億港元 每股派0.545港元

中銀香港(02388-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，股東應佔溢利為175.28億港元，按年增加0.2%，其中持續經營業務股東應佔溢利上升17.7%。提取減值準備前之淨經營收入為275.57億港元，按年上升15.7%。每股基本盈利1.6578港元，每股中期股息為0.545港元。

2018年上半年淨利息收入為184.90億港元，同比上升7.5%，主要由平均生息資產上升所帶動。淨服務費及傭金收入為64.74億港元，按年上升12.0%。

上半年，個人銀行除稅前溢利為59.05億港元，按年上升39.9%，主要由於淨利息收入和淨服務費及傭金收入提升，以及減值準備淨撥備下跌。企業銀行除稅前溢利為79.82億港元，同比增加9.3%，主要由淨利息收入及淨交易性收益增長帶動。

期内，淨息差為1.53%，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.56%，按年上升10個基點，主要由於市場利率上升，以及積極主動管理資產及負債，擴大貸存利差，及債務證券投資的平均收益率上升，帶動該集團淨息差擴闊。

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