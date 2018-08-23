匯率震盪後 追求配息收益  首選美元高收債券

相較於新興市場仰賴全球景氣好壞，美國的經濟成長以內需導向為主，因此國內消費狀況反而更為重要。許多分析師相信，美國股市有望再創新高，更看好美國經濟展望。而鉅亨基金交易平台認為，新興市場匯率大幅震盪後，新興國家體質轉弱，而相對於波動較大的新興市場國家，美國仍為全球經濟龍頭，經濟成長表現強勁、失業率降低，故欲追求穩健經濟成長腳步者，不妨用定額方式，持續布局美元高收益債券。



儘管美國股市在 2018 年面臨掙扎，華爾街的表現仍然明顯優於其他地區，特別是新興市場。美股自從今年 2 月大幅下修後，穩步回升，儘管仍未收復 1 月高點，但過去幾個月都在上漲。

鉅亨基金交易平台總經理張榮仁認為，目前全球的經濟狀態與去年全球同步增長的狀況不同，各國表現分歧。美國則不同，從良好的就業數據不難觀察出，美國仍處於溫和擴張的經濟狀態，緩步增長的薪資也有望進一步支撐美國零售前景。

除了總體經濟狀態之外，目前美國企業收益也有明顯的實質改善。目前美國企業淨利潤率為 19.6%，優於過去 10 年平均 16.6%，根據彭博社的預估，未來 12 個月可能會持續上升到 20.3%，而美國企業體質的改善有助於美國高收益債券的價格走勢。

張榮仁分析，從殖利率的角度來看，在廣泛的債券種類中，美國高收益債券目前到期殖利率 6.5%，位居首位，接著是全球高收益債券和新興市場債券，若以配息率的角度考量，目前美國高收益債券配息的確有其吸引力。

如果下半年新興匯率尚未止跌，可能會引發部分其他體質較差的新興市場國家債務上的問題。張榮仁認為，相較於新興市場，美國目前在總體經濟以及企業現況表現更強勁。

鉅亨基金交易平台建議，美國高收益債券同時具備體質更佳，且平均到期收益率較高的特性。對於追求配息的投資人來說，可以考量暫時將資金轉至美國高收益債券，因為根據歷史經驗來看，在新興匯率經歷一段較大跌幅時，美國高收益債券的表現將值得期待。

