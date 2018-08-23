【台新投信】三利多加持 陸股可望迎來花好月圓

今年以來陸股受到政策訊號與中美貿易摩擦反覆呈現弱勢整理，近期可觀察三項指標，顯示底部形成，首先，外資透過滬 / 深港通北上的資金仍現淨流入，二是險資開始進場，三是人民幣止穩。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，半年報財報陸續公布，食品飲料龍頭股業績依然表現出色，展望未來即將進入中國的消費旺季，預計在宏觀環境的不確定因素沉澱後，這些績優股將有反彈的機會。

葉宇真分析陸股走弱原因，主要是金融去槓桿與中美貿易摩擦的不確定因素，八月下旬中美將展開六月以來首度貿易談判，談判進度將持續牽動市場神經。人民幣走勢飄忽不定且最新經濟數據沒有驚喜的亮點，不過，近日人民幣已經出現止穩現象，市場預期是為雙方談判營造良好氣氛，對市場情緒回溫也有助益。

進一步觀察資金面，四月以來，北上資金持續流入，七~ 八月趨勢更加明顯，顯示北上資金抄底中國的力道與決心。A 股目前評價面跌至五年新低，交易量萎縮，市場情緒低迷，已接近底部，呈現明顯的中長線價值，據相關報導，中國大型保險公司資金也開始進場布局。



根據歷史資料，第四季都是 A 股表現最佳的季度，葉宇真指出，消費龍頭業績將是有力催化劑，預估白酒消費結構升級趨勢未變，盈利能力可望進一步提升，加上即將進入年底的傳統旺季，預期財報表現佳族群，將有機會獲得市場青睞

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