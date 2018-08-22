〈理財〉金融市場震盪 投信紛推多重資產基金 挑選前先留意兩重點

全球金融市場下半年不平靜，加上美國升息機率高，持續牽動投資人敏感投資神經，而面對陰晴不定的投資環境，多數投信業者均建議，可將廣納各類資產的多重資產基金作為核心配置，以提高投資組合的下檔保護，專家就建議，在挑選多重資產基金前，應細心檢視投資區域以及資產類型，才能找出最適合自己的基金。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，今年投資市場擺盪幅度明顯較去年增強，即便全球景氣展望依舊向好，消息面利空不時干擾市場氣氛，也讓投資人無所適從。面對下半年持續陰晴不定的投資環境，不論是積極、穩健或保守型投資人，都建議可將廣納各類資產的多重資產基金作為核心配置。



多重資產策略在於能網羅成熟市場股票、新興市場股票、高收益債券、新興市場債、投資級企業債、非機構抵押債券、REITs、特別股和可轉換公司債等，讓投資人能於市場震盪時，持續掌握股債和另類資產的穩定孳息，具攻守兼備的投資特性。

當市場波動時，只要投資標的愈分散，收益來源愈多元，則愈容易做好波動管理，透過廣納全球債券、股票、另類收益標的的多重收益策略，整體波動度能降至 6%。

根據各家投信業者的公開資訊，觀察截至 2018 年 6 月底的資料，目前在台灣核備銷售、基金規模前六強的熱銷多重資產基金，不論投資區域或資產類別布局上均有差異。

以投資區域來看，摩根多重收益基金、貝萊德環球資產配置基金等的配置較為多元化，不論成熟與新興市場股市皆持有，不會偏向單一國家，不過也有部分基金幾乎都是以美國資產為主。

儘管目前市場有不少基金名稱都有「多重」、「多元」或「收益」等關鍵字，不過，投資配置的區域和資產類別是否夠分散，也是一大重點。若基金布局策略過度集中，可能無法達成起初投資多重資產策略的精神和本意。

因此，建議挑選多重資產基金時，絕不能只單單僅以基金名稱來判斷，還需要細心檢視多重資產基金的投資區域和資產類型，或與專業理財人員討論，才能找出最適合自己的多重資產基金。