最「牛」投資者：重申特斯拉值4000美元一股

投資管理公司 ARK Invest 的創始人兼 CEO Catherine Wood 可能是最看好特斯拉的投資者。

美東時間 21 日本周二，Wood 向 CNBC 表示，她計劃當天或者次日致信特斯拉董事會，概括說明她如何預計特斯拉股價可能漲到 4000 美元。

今年 2 月 Wood 首次公布了 4000 美元的特斯拉預測價。即使按本周二當天特斯拉盤中最高位 324.79 美元估算，Wood 的上述估價也是特斯拉的 12 倍以上，意味著特斯拉公司市值將接近 7000 億美元。

Wood 表示，雖然過去兩周馬斯克發布了考慮私有化的推文，還傳出美國監管機構調查特斯拉的消息，但她看好特斯拉並沒有受到影響。

Wood 稱，作為特斯拉股票的投資者，ARK Invest 對其信心因為特斯拉的新晶片而增加，相信特斯拉比其他汽車製造商領先三年。她還提到特斯拉先進的電池技術，並認為私有化是錯誤的決定，那樣一來，馬斯克就不能按照他希望的方式發展特斯拉了。

如果像馬斯克最初所說，將通過一隻特殊的基金完成特斯拉私有化，股東可能需要拋售持股，購買該基金的股份。而售出股份無論獲利多少都得納稅。視總收入而定，長期收益面臨的資本利得稅可能高達 15% 或 20%。

馬斯克本周一在特斯拉官網發布部落格文章稱，媒體稱特斯拉私有化需要 700 億美元嚴重誇大了實際所需金額。他提議的每股 420 美元收購價僅適用於特斯拉退市後不願持股的股東。他估計最好的結局是，大概三分之二現有投資者會在特斯拉退市後繼續持股。

以特斯拉這樣的規模，股東很可能無法避免私有化帶來的稅務影響。現有股東的忠誠度面臨考驗。

另外 CNBC 提到，一旦特斯拉私有化，很多基金管理機構可能只能退出投資，因為規定要求其投資者產品僅限於上市公司的股票。Wood 說，因為 ARK 旗下的 ETF，ARK 可能也只有揮別特斯拉。

馬斯克本月的推文引起市場爭議，上周接連傳出美國證監會調查的消息。上周三，媒體爆出美國證監會發出傳票、加速對特斯拉私有化調查，當天特斯拉盤中跌超 4%，跌破 334 美元，創 8 月 1 日以來新低。

本周一，摩根大通報告將特斯拉股票的目標價下調將近 40%，降至 195 美元，認為不應將私有化納入估值考慮。

不過，特斯拉股價震盪和華爾街的謹慎看待並未影響年輕投資者的熱情。

彭博社提到，自馬斯克 8 月 7 日發推披露考慮私有化以來，免費股票交易應用 Robinhood 的用戶購買的股票比之前增加了 10%。Robinhood 數據科學家 Sahill Poddar 稱，30 歲以下的投資者尤為樂觀，他們買入的特斯拉股票比賣出的多 30%。30 歲以上的投資者一直是凈賣家。