擴展HomeKit商品線 傳IKEA將推出超低價智慧插頭

根據瑞典新聞媒體 Teknikveckan 的報導，知名家居連鎖企業宜家 (IKEA) 計劃推出新型智能插頭，支援蘋果 (AAPL-US) 的智慧家居平台 HomeKit。

去年，宜家就推出了支援蘋果 HomeKit 的智慧照明 TRÅDFRI 系列商品，主要由智慧燈泡組成，如今將擴展到智慧插座領域。

根據該媒體的報導顯示，智能插頭將於 10 月份上市，基本開關功能僅需 10 美元。而包括插座和遙控器的套組將售價 15 美元。遙控器採用磁性背面設計，可與附帶的牆壁支架一起安裝，類似於 Hue Dimmer Switch。

與現有的 TRÅDFRI 產品一樣，傳聞中的智慧插頭可能需要專用網關才能運行。除 HomeKit 外，據說宜家的智能插頭也支持谷歌智慧助理和亞馬遜的 Alexa。

這比目前市場上大多數支持 HomeKit 的智能插頭要便宜很多。舉例來說，iDevices 以 30 美元的價格銷售 Switch 產品。iHome 的智慧插頭則定價為 30 美元。

外媒同時也披露了一張據說是宜家內部產品數據庫的截圖，依圖中所示，智能插頭可以支援瑞典地區典型的 Europlug 和 Type F 插座。宜家是否也計劃拖出支持美國的 Type A 或 Type B 插座尚不得而知。

外媒揭露的宜家內部產品數據庫截圖 (圖: 9to5mac)

顧客們對於宜家所推出的 TRÅDFRI 系列商品評價並不是非常積極，也相當的兩極。不過，該系列仍然是 HomeKit 產品中最經濟實惠的商品之一。

宜家在智慧家居產品線的路途上並不平穩。該公司最初於去年 8 月宣布將支援 HomeKit 平台並作為軟件更新的一部分，不過僅在數小時後就收回宣言。去年 10 月嘗試了第二次發布，但在遇到技術困難後取消了更新。宜家於去年 11 月才正式為推出支援 HomeKit 的 TRÅDFRI 系列商品。