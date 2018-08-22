槓精來了！這真的是美股史上最長牛市嗎？

距離史上最長牛市，美股僅剩一步之遙。

到了美東時間 8 月 22 日周三，若美股沒有出現暴跌 20% 的情況，此輪牛市天數將達到 3453 天，超過美股在 2000 年網路泡沫破滅前夕創下的紀錄。

從 2009 年 3 月 9 日低點 676 點算起，標普 500 指數漲勢持續了 112 個月。截止 8 月 21 日，漲幅已達到 323%，奈飛等市場巨頭股價更是漲超 5500%。

里程碑在望，卻有槓精跳了出來：這究竟是不是美股史上最長牛市，還不一定呢！如果換個算法，刷新紀錄可就沒有現在這麼容易了。

就眾所周知的標準而言，20% 的漲跌幅是判斷牛市與熊市的門檻：若股市較近期低點漲了 20%，就意味著進入技術性牛市；反之，若較近期高點跌了 20%，則是進入技術性熊市。

在上一輪美股長牛——1990 年 10 月 11 日至 2000 年 3 月 24 日期間，標普 500 曾暴漲了 417%。

但彭博社指出，如果要較真，這一輪牛市的起點並非 1990 年 10 月 11 日，因為在那之前的一輪大跌中，標普 500 指數的跌幅 19.92%，並未真正進入技術性熊市。

若有人不願意四捨五入，網路泡沫持續的時間就會變長，想要創下全新的「最長牛市」紀錄或許還需要一千多天。

CNBC 則稱，還有市場人士認為，判定牛市的更好方法是看指數會否漲超之前的高點。在這一衡量標準下，真正的牛市始於 2013 年 3 月，當時標普 500 千辛萬苦地突破了 2007 年 10 月的高點。

事實上，市場也不知「20%」的標準從何而來。因此，有部分交易員還選擇了由 Ned Davis Research 定義的另一種計算方法：若道指在 50 個日曆日後上漲 30% 或在 155 個日曆日後上漲 13%，就標誌着牛市的開始。

《股票交易員年鑑（Stock Trader's Almanac）》作者 Jeffrey Hirsch 指出，如此一來，近十年美股便產生了兩次熊市：2011 年債務危機期間、2015 年石油危機期間。

更值得注意的是，若看盤中跌幅，標普 500 指數在 2011 年 5 月至 10 月下跌了 21.6%，牛市理當算是迎來了終結。

但看漲的「牛人」表示：這並不重要，因為根據收盤價格來看，標普只跌了 19.4%，與所謂的「20%」還有 0.6% 的距離。

為什麼盤中價格不算數？Bespoke Investing 市場趨勢分析人士 Paul Hickey 在一封郵件中向 CNBC 解釋道，使用收盤價來判定熊牛市的原因在於，大多數盤中數據最早只能追溯到 20 世紀 80 年代初期，不方便市場進行歷史性的對比。

但對於投資者而言，最重要的還是牛市還能「牛」多久。Hickey 指出，自 1927 年以來的牛市平均持續 981 天，而熊市平均持續 296 天。簡而言之，牛市的持續時間往往是熊市的三倍。

華爾街見聞此前曾提到，根據通膨調整後的數據來計算，美國的牛市熊市有如下對比：

那麼，本輪牛市會在何時迎來終結？

目前來看不少分析師都相信這個時間點會在 2020 年。摩根大通資產管理團隊認為，美股牛市預計還會繼續上漲兩年半，美股目前正處於周期中部而非尾部。

不過，該團隊也認為，雖然回報或將依舊為正，但漲勢可能減弱，不會像過去那樣可觀。

荷蘭國際集團 (ING) 高級技術分析師 Roelof-Jan van den Akker 則在接受 CNBC 採訪時稱，市場最近迎來的可能是美股的最後一次上漲。

本輪美股牛市已經太長了，積累了很多悲觀情緒。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 也同意這一觀點：隨著某些市場變動指標達到峰值水平，股市已經沒有增長空間了。