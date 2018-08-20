私有化資金沒著落 小摩大砍特斯拉目標價3成6至195美元

摩根大通 (J.P. Morgan) 今 (20) 日表示，在資金來源尚未確定的情況下，特斯拉私有化計畫，顯得過於薄弱，故將其 (2018 年 12 月) 目標價由 308 美元，下調至 195 美元，較上週五收盤價大減約 36%。

根據 CNBC 報導，摩根大通分析師 Ryan Brinkman 指出，之前將特斯拉目標價，上修至 308 美元，是立基於特斯拉執行長馬斯克，能以每股 420 美元，將特斯拉私有化的前提上；但實際情形顯示，馬斯克恐怕是尚未確保「私有化」之資金。

馬斯克於 8 月 13 日宣稱，對於特斯拉私有化一事，沙國主權基金正在詢問「更多細節」；對此，Brinkman 說，詢問「更多細節」，代表距離正式提案，仍相當遙遠，顯見此事未臻成熟，無法納入目標價分析條件中。

Brinkman 強調，「我們相信，特斯拉私有化資金來源尚未確定，亦無正式提案」；他也重申對特斯拉「減持」的評級。

馬斯克上週接受《紐約時報》專訪，談及過去 1 年來，經營公司的艱辛，數度眼眶泛紅、語帶哽咽。

馬斯克稱，過去這 1 年，是他職涯中「最艱困、痛苦的時刻」，他每週工作 120 小時，甚至要靠安眠藥才能入睡；專訪內容刊出後，引發投資人對馬斯克健康狀況及特斯拉前景的憂慮，上週五，特斯拉股價重挫 8.93%。

台北時間週一晚間 9 點 21 分，CNBC 數據顯示，特斯拉盤前股價下跌近 5%。