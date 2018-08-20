台股盤中－被動元件走高撐盤 指數緩步上攻 一度重回10700點

美中貿易戰有望緩解，美股上周五收紅，帶動台股今 (20) 日開盤小漲 7 點，以 10698 點開出，盤面上被動元件族群走高帶動，早盤最高落在 10729 點，重回 10700 點關卡。分析師表示，台股本周回穩關鍵在內資，目前中性看待盤勢，估計指數將在 10500 點至 10800 點區間整理。

電子三雄部分，大立光以 4450 元開高後走高，早盤最高一度落在 4550 元，漲幅近 3%；台積電走勢相對平緩，以 239.5 元平盤開出後，在平盤上下游走；鴻海訂明 (21) 日為現金減資基準日，24 日則要派發去年度合計高達 346 億元的現金股利，今日股價表現平平，以 81.1 元開出後，在平盤之上微幅整理，漲幅逾 0.1%。

被動元件族群一片紅通通，龍頭股國巨以 638 元開高走高，漲幅近 3%；另華新科漲逾 3%，禾伸堂漲近 5%，智寶上漲逾 5%，信昌電、大毅均漲逾 2%，日電貿、華容、奇力新則漲近 2%。

其他權值股部分，面板雙雄同步走高，友達以 13.25 元開高後，在平盤之上震盪整理，漲幅近 1%；群創則以 11.1 元開高走高，漲幅近 0.5%。

金融股則漲多跌少，第一金、中信金、新光金、台新金、玉山金、華南金、富邦金等呈現上漲；國泰金、兆豐金、元大金、開發金、日盛金、國票金等則呈現下跌。

分析師表示，國際市場風起雲湧，美中貿易戰月底有望重回談判桌，市場解讀現和解曙光，但即便美中貿易問題淡化，土耳其、中國國企債違約等問題未解，國際市場仍有諸多變數，在相關問題尚未排除前，恐持續壓抑股市的表現空間。

展望後市，晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，持續牽動市場走向，台股指數回穩上攻的關鍵在內資態度，估計本周在國際市場波動影響下，指數將於 10500 至 10800 點弱勢整理。

布局上，被動元件止跌反彈，蘋概股也因指標科技股走強、鋪貨旺季等激勵有機會重拾多頭。