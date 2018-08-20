台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月20日

全球記憶體龍頭三星原訂本季完成每月增產 3 萬片 DRAM 計畫，決定延至今年底，為 DRAM 價格形成有力支撐。隨著三星新產能擴充腳步延後、供給獲得節制，一般預料，DRAM 價格在今年 11 月前都將持穩不墜，台系 DRAM 大廠南亞科、華邦電今年營收也將同步繳出創歷史新高佳績。

台商因應美中貿易大戰或肥咖條款上路，有意將海外資金匯回台灣投資。行政院長賴清德接受本報專訪時透露，未來在兼顧租稅公平、資金有效管理、經濟穩定發展、稅政簡便等四大原則下，年底前將研議一套合宜有效租稅措施，引導資金投入必要產業，避免流入房市、股市，甚至造成匯率波動。

為防堵 P2P 網路貸款平台倒閉事件繼續「連環爆」，大陸官方近日火速公布最新的整改細則，除了制訂出 108 條整改清單項目，同時為避免地方監管套利造成風險隱患，官方要求需在今年底前完成合規檢查，以鐵腕政策力保 P2P 平台風險不會進一步擴張。



經濟日報

三星 DRAM 延後擴產 台廠利多

大陸 IC 產業搶人 缺口 32 萬

國際貿易四大事 牽動股匯

工商時報

賴揆提 4 原則 回台投資租稅大赦

年線失守 上市櫃公司買庫藏股自救

防連環爆 大陸全面清查 P2P 平台

聯合報

人民幣大貶 債市後市受矚目

蒂洛斯 地中海首個綠能島

美中貿易戰 南韓稱台灣受波及最大

蘋果日報

公股金控輸民營 高層薪資差 10 倍

保險業買上櫃股 盼放寬風險係數

選股不選市 醫療保健題材夯

中國時報

美元強勢 油價走疲金價趕底

均衡台灣 賴揆將修《財劃法》

美台漸進式突破 陸學者批擦邊球

自由時報

公股管理鬆散 彰銀董出國無人代理

台股搶攻年線 貿易戰變數牽制

中國監控手機裝置 擴及全國