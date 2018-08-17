中美關係晴時多雲偶陣雨！蘋果供應鏈正為貿易戰作準備

《彭博社》報導，從 iPhone 到蘋果電腦平板，台灣的蘋果代工大廠正在準備將這些商品的產線從中國移到東歐、墨西哥以及東南亞等地，因應貿易戰可能帶來的挑戰。

蘋果在台灣的六大電子製造商為仁寶 (2324-TW) 、富士康 (2317-TW) 、英業達 (2356-TW) 、和碩 (4938-TW) 、廣達 (2382-TW) 及緯創 (3231-TW)，2017 年這些公司的總營收達 2960 億美元，幾乎跟巴基斯坦的 GDP 不相上下。

台灣大型企業在全球科技供應鏈中形成了一個非常重要的環節。從龐大的中國生產組裝設備，過去一週內和碩和英業達法說會上宣告，他們已經想出辦法減輕貿易戰的影響。

雖然美國總統川普目前尚未將 iPhone 等消費類電子產品列入關稅名單，但市場擔心下一個 2000 億美元的中國商品中可能就會將蘋果商品納入，影響代工企業淺薄的利潤。

富士康科技集團長年搶下蘋果代工訂單，已不斷擴大企業規模，7 月 26 日董事長郭台銘在美國威州開設了一家價值 100 億美元的液晶面板工廠，此舉似乎有先見之明。隨著世界兩大經濟體之間的緊張局勢升級，越來越多的台灣蘋果代工商將生產轉移到海外。

雞蛋不放在同一個籃子，產線遷移中國海外成為蘋果代工廠的趨勢。

蘋果代工大廠主要擴張範圍 仁寶：墨西哥、波蘭、台灣、越南

富士康：美國工廠

英業達：捷克、墨西哥、台灣

廣達：美國

和碩：捷克共和國、墨西哥、東南亞、台灣

根據一家國營海關數據網站顯示，2010 年台灣企業對中國投資達到頂峰，目前影響力仍然強大，2016 年亞洲國家對美出口的前 20 大廠商中，有 15 家是來自台灣，都是這六大電子製造商的子公司。

iPhone 製造商和碩 (4938-TW) 總經理暨執行長廖賜政表示：「我們已經已啟動相關機制，降低貿易戰帶來的風險。」和碩財務長林秋炭表示：「從短期來看，可能會增加捷克、墨西哥和國內的產能。長期來看，公司可能會在印度或東南亞設廠。」

加速未來發展的趨勢，勞動力成本上升等因素導致許多公司考慮替代方案，包括在其他地方建立較小規模的工廠以鄰近當地市場，搶灘擴建基地成為趨勢。

台北中華經濟研究院院長吳中書表示，由於中美之間的貿易爭端不會那麼快消失，台灣企業生產方式的多元化將非常重要。

蘋果供應商英業達、廣達和仁寶相繼調整計畫。後兩者為世界上大多數主要品牌生產筆電，表示可以在必要時增加現有非中國工廠的產量。

英業達總經理何代水稱，我們正在做動態的計畫調整，即使中國出口的 2000 億商品受到新關稅的打擊，我們也能將損失降至最低。

仁寶副董陳瑞聰表示，在中國境外組裝筆電成本至少會高出 3％。

川普劍拔弩張的一連串關稅手段讓台灣蘋果代工大廠開始思考，廣達董事長林百里表示，該公司能對美國德州、加州廠或德國廠的加大擴產。仁寶副董陳瑞聰也是如此回應，會擴大墨西哥、波蘭、台灣或越南等地的製造產能。

巴克萊銀行經濟學家 Angela Hsieh 表示，隨著中國獎勵措施漸減、勞動成本增加，台灣政府推動南向政策，考量關稅的前提下，許多台灣企業向東南亞投資是有意義的解決方案。