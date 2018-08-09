中回祭美160億美元關稅 這次卻排除美國原油

中國週三 (8 日) 對美宣戰反擊，公布一項價值 160 億美元的報復性關稅，美國進口的石油產品、液化天然氣和煤炭等都在受影響的清單中，但獨獨取消了先前課徵的商品 ─ 美國進口原油。

中國商務部昨 (8 日) 日公布最新關稅清單，對價值 160 億美元的美國進口商品加徵 25% 關稅，其中課徵的能源商品有瀝青頁岩、油頁岩及焦油砂等。

最新的關稅清單也更新中國先前 6 月 16 日的內容，排除了美國原油，然而石腦油、丙烷和丁烷依舊列入課稅清單，其中還包括廢金屬、石化產品和汽車。

據能源諮詢機構 Clearview Energy Partners 昨 (8 日) 日報告中提到，排除美國進口原油可能反映了中國本身的能源安全問題。

該機構常務董事 Kevin Book 解釋，中國先前列出美國原油可能是虛張聲勢，而液化天然氣可能也是如此，能源短缺會讓中國在貿易戰中失去威脅性。

另一種可能就是，中國要合理化進口原油的政策立場。Book 認為，一旦 11 月 4 日美國對伊朗啟動制裁，中國將繼續進口伊朗原油，而這次中國排除對美國進口原油課稅，也可能驗證儘管美中貿易戰升溫，中國基於能源安全，還是需要向美國和伊朗進口所有的原油。

先前中國對美國原油和液化天然氣進口關稅的預期已嚴重打擊進口量。中國 7 月份美國進口原油價格較 6 月大幅下跌，預計 8 月會進一步下跌。

週四 (9 日) 布蘭特原油價格下跌 0.36%，來到每桶 71.92 美元。

根據美國能源情報署的數據，5 月美國向中國每天出口 141000 桶的石油產品，創 10 個月以來的最低點，2017 年平均每天出口 229000 桶；52000 液化天然氣，創 11 個月以來的最低點，2017 年平均每天出口 147000 桶。

美國不是中國石油天然氣的主要供應國，美國僅占中國供應總量不到 5%，但近期上升至 7%。

如果中國決定在接下來貿易戰中打擊美國原油和液化天然氣，花旗銀行預估此舉將在短期內影響價格，最終不會對美國出口構成重大挑戰。

花旗全球商品主管 Ed Morse 表示，無論是短期還是長期來看，中國對美徵收關稅就是對中國消費者徵稅，並不會對美國出口造成阻礙。

根據普氏能源 cFlow 稱，中國 6 月收到 1465 萬桶美國原油，創歷史新高，但 7 月產量減過半，僅為 690 萬桶。預計 8 月到貨量將進一步縮減至約 600 萬桶。而該機構數據顯示，原先前往中國的美國原油油輪正轉向亞洲其他買家。