緯創H2先蹲後跳 法人估第四季營收將創高 EPS估0.73元

iPhone 接單動能未如預期，法人估緯創 (3231) 本季營收雖可望較上季有兩位數增長，但毛利率、營益率下滑，獲利僅持平於上季，要到第四季才回神。緯創上季 EPS 為 0.23 元，獲利季減 29.8%，年減 21.7%，累計上半年 EPS 為 0.56 元，獲利年增 13.8%。其中，合併營業利益 21.2 億元，季增 14.2%，年增 47.8%，表現優於預期。



法人指出，緯創第三季筆電、伺服器與智慧型手機的業績季增率均在 0-5% 之間，成長率較高的為鍵盤與 LCM(LCD 模組) 等零組件產品線，因此，儘管評估緯創第三季業績季增率可望超過 10%，但毛利率與營益率均將較第二季略微下滑，評估整體獲利僅持平上季。



先前傳出緯創將出貨今年新世代 iPhone，且是平價版 LCD 機種，但法人表示，目前來看第四季該公司出貨 6.1 吋 LCD 版機種非常有限，甚至是零，仍以舊機種為主，因此今年緯創手機出貨可能僅持平於去年，而筆電則低個位數衰退，僅伺服器與 LCM 成長動能較強。



而第四季將是緯創全年營運高峰，法人估單季營收將以 2914 億元創高，EPS 則估 0.73 元。