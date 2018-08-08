〈美中貿易再戰〉美對中第2波加重關稅將生效 經部密切注意進出口管理

美中貿易戰持續，繼首波加重關稅實施之後，第二波 279 項產品清單也將在 8/23 實施，經濟部初步評估對台灣的影響不大，但為避免中國大陸商品透過台灣轉運到美國的情況，已密切注意有關的進出口管理及資訊，以免台灣意外遭到波及，造成不利影響。

經濟部指出，美國針對中國大陸 301 條款調查結果，在 6 月 15 日發布兩份課稅清單，總計 1102 項產品，涉及貿易值約 500 億美元，其中 818 項、340 億美元的產品已在 7 月 6 日正式加徵關稅；其餘 284 項經刪減 5 項後，約 160 億美元產品預計 8 月 23 日正式課徵。

另外，7 月 10 日美國 USTR 依川普總統指示，另外研議對中國 6031 項、價值 2000 億美元的產品課徵 10% 關稅；經濟部在 7 月間邀集相關產業座談，了解產業看法。

面對第二波加重關稅將上路，經濟部表示，已成立美中貿易衝突因應專案小組，將持續與業者連絡，協助業界解決問題，包括協助產業升級轉型及自動化生產，或是因美中貿易摩擦可能需要移轉生產基地的企業，如果選擇回台投資，也將有秩序的提供協助，希望高階、先進製程的產業能夠回台，或者有在海外投資需求的企業，也會提供協助。

另外，為避免造成不利的影響，經濟部強調，針對進出口管理及資訊也在密切注意中，防止中國遭加課關稅的商品透過台灣轉運到美國的情況發生；經濟部說，並不是所有銷往美國的產品都會加徵關稅，但會密切與產業協會合作，留意是否有異常的進出口情況。

經濟部指出，初步評估，台灣包括石化、鋼鐵、機械產品銷往中國市場，大多是供應大陸內需，受影響較小，部分電機電子產品，在銷往中國後可能進一步組裝成終端產品，只要是不在清單內，也沒有影響，台灣電子產業具有競爭優勢，受到的影響不大。