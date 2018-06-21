輝達新品上市時程恐延遲 技嘉、微星Q3營運仍看旺

繪圖處理器大廠輝達 (NVDA-US) 新品傳出將延遲推出，技嘉 (2376-TW) 今 (21) 日表示，由於輝達並沒有確切新品上市時間表，只要能趕上消費旺季，對第 3 季營運仍樂觀看待；微星 (2377-TW) 則指出，手握 AMD 及輝達產品線，只要有新品上陣，仍有助銷量走揚。

迎接第 3 季暑假及返校旺季，主機板廠磨刀霍霍，不過市場傳輝達新品延遲上市，技嘉認為，輝達只是需要解決一些問題，並沒有確定新品會延遲到第 3 季以後。技嘉表示，迎接暑假及返校旺季，處理器新品推出對市場是好消息，對市況仍樂觀。

微星認為，不論哪個廠牌推新品，或者新品延遲，面對傳統旺季，市場仍有需求；不過新品效應如何，定價及效能是否符合市場預估，仍有待評估。整體而言，微星認為，旺季來臨銷量仍可望往上。

就第 2 季而言，法人認為，技嘉第 2 季顯卡價格、毛利率雖較第 1 季表現弱，不過整體營收、獲利仍有支撐，且第 2 季有伺服器新客戶，整體營收季增、年增都將有正成長表現。

微星受惠電競與挖礦需求，今年第 1 季營收創新高，法人表示，雖然挖礦需求減緩，不過繪圖處理器大廠接連出新品，帶動電競玩家換機潮，估第 2 季營收年增率可上看 3 成。

業界人士預估，二線板卡廠撼訊 (6150-TW) 以 AMD 為主，輝達新品延遲，對撼訊影響不大，不過由於挖礦需求下滑，撼訊目前處於調節庫存狀態。撼訊公布 5 月自結營收為 5.59 億元，稅後純益 247 萬元，每股純益 0.08 元。

承啟 (2425-TW) 則表示，挖礦需求退燒，顯卡回歸電競需求，現階段還是主攻中高階客戶，期待電競市場回歸正常表現；雖然輝達新品恐延遲推出，不過旗下產品仍足以供應市場，預期新品上市遞延，並不會對營運產生太大影響。

法人評估，承啟第 2 季受惠匯損回沖，加上顯卡供需暢旺，營運有望跟第 1 季相當；第 3 季在上海舉辦 China Joy 電競大展，有望炒熱電競議題，刺激消費需求，挹注旺季營收表現。