著名對沖入股 Symantec 董事未改選股價就漲4%

激進對沖基金 Starboard Value 在獲得網路安全公司 Symantec (SYMC-US) 約 5.8% 股份後，已向其董事會提名了 5 位董事。Starboard 週四 (16 日) 表示，此舉將對 Symantec 的業績改善增加壓力。

市場似乎對於 Starboard 的入股感到樂觀，Symantec 週四股價上漲 4.64% 來到 19.41 美元。

Symantec 股價日線趨勢圖

Starboard 的監管文件中沒有給出任何有關的改善計劃，僅表示它認為該股票價格便宜並且會尋求「解鎖 (公司) 價值」。通常，這個詞彙用意廣泛，包含分拆業務至節降成本。

正在進行內部會計調查的 Symantec 正在處於裁員階段以提高利潤率，裁約 8% 的人力。其股價今年已下跌 34%。入股後的 Starboard 將成為 Symantec 第 4 大股東。

Symantec 表示正在評估 Starboard 的董事提名。在聲明中 Symantec 提到，「在過去的幾週里，我們與 Starboard 進行了溝通，計劃繼續進行這些討論」。

被 Starboard 所提名的董事為分析公司 Comscore 總監、晶片製造商 AMD (AMD-US) 總監、和 Marvell Technology (MRVL-US) 總監、以及 Starboard 自己的研究主管。

Oppenheimer 分析師 Shaul Eyal 表示，董事候選人士將給公司帶來「豐富的經驗」。Eyal 指出，其中兩名候選人，Richard Hill 及 Michael Strachan 曾參與了 Marvell 的重組工作，而 Dale Fuller 曾是防止病毒軟體 McAfee 的執行長。

然而，瑞士信貸 (CS-US) 的 Brad Zelnick 表示，取代 Symantec 的「高素質」董事可能沒有明顯的價值，認為同樣與 Starboard 一樣，瑞信也認為 Symantec 股價還有成長的空間。