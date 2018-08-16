新西蘭議會通過禁止非居民外國人購房法案

路透惠靈頓8月15日 - 新西蘭議會周三通過一項禁止許多非居民外國人購買成屋的法案，兌現工黨領導的政府在競選時做出的承諾。

新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)在9月大選前的競選活動中承諾，通過禁止外國人購房等措施來遏制房價上漲和降低高企的無家可歸率。

「這是一個意義重大的裏程碑，彰顯了本屆政府讓更多新西蘭人實現買房夢的決心，」新西蘭經濟發展部長帕克(David Parker)稱。

隨著新西蘭出現住房緊張問題，最大城市奧克蘭的平均房價在過去10年急漲近一倍，全國房價漲逾60%，外資購房在近幾年飽受批評。

過去一年房價增幅縮小，部份歸因於央行對放貸實施限制。央行正對市場過熱對金融穩定可能帶來的風險提高警惕。

新西蘭房地產協會(REINZ)周三發布的數據顯示，7月房價中值較上月下滑1.8%至55萬新西蘭元(360,140美元)，但較上年同期仍上漲6.2%。

官方數據表明，外資購房整體水平仍相對偏低--約為全國房產轉移的3%。

然而，這份數據並未包含透過信托購進的房產，也顯示涉及外國人的房產轉移高度集中在特定區域，比如奧克蘭市區及南部旅遊勝地皇後鎮。

根據新西蘭統計局，海外買家多來自中國及澳洲。

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