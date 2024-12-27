〈房產〉銀行房貸滿水位短期難解 向農漁會申貸人數創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 17:53

‌



近期屢傳銀行房貸滿水位議題，致使購屋人轉往其他金融機構申貸，房仲業者觀察聯徵中心數據，9 月主要金融機構授信房貸中，依然以銀行申貸人數與金額為最大宗，惟農漁會信用部 9 月申貸人數與平均房貸授信餘額，都創 2012 年有統計以來最高峰。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，過去農漁會申貸人多位處都會區以外區域，惟近期受限貸令等衝擊，使該類機構往來客戶大增。

據聯徵中心統計，2024 年 9 月透過銀行申請房貸人數達 2 萬 3792 人，平均授信餘額達 982.2 萬元，仍是各類金融機構之首位；不過，細看數據，農漁會信用部 9 月共 2767 人申請房貸，平均授信餘額達 792.8 萬元，雙雙創下歷史新高。

‌



賴志昶指出，觀察歷年來農漁會信用部單月房貸請人數，大抵落在 1500 人上下，過去僅在 2015 年 12 月突破 2000 人大關。

而近期直至 2023 年 12 月，該數據睽違約 8 年再次突破 2000 人大關，賴志昶指出，此後至今年，除工作日較少的 2 月申貸人數減少之外，今年其餘月份皆維持逾 2000 人的高檔，並屢屢刷新歷史天花板，最終在 9 月份再次寫下新高紀錄。

過去農漁會信用部申貸人數占整體比例約 7-8% 左右，而此次 9 月農漁會房貸申請人占比高達 9.8%，顯示在銀行滿水位、央行限貸等風暴中，不少購屋人為跳脫遙遙無期的申貸排隊人龍，無奈之下轉往其他金融機構。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在銀行滿水位問題難解情況下，銀行方難免嚴選客戶，甚至調高房貸利率，以今年 9 月為例，全體銀行平均利率已達 2.24%，為自 2012 年以來新高，因此讓其於金融機購，成為申貸碰壁民眾的新嘗試方向。