〈房產〉房價居高買氣又熱 去年五大銀行新增房貸近4000億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 18:03

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中央銀行今 (22) 日公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸續增 61.15 億元至 1004.67 億元，回升至 3 個月高點，而 2024 全年新增房貸共 3966 億元，主要是因成交量增和房價上漲。

儘管房市近期有感買方轉趨觀望，但房價仍是居高，央行不諱言，房價變化要再觀察，幸房市交易已較過去幾季降溫，觀察到新青安占房貸承作比重趨勢也呈下滑。

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央行統計，去年 12 月五大銀行房貸回升至千億元，主因是新曆年底到農曆年前有較大的交屋潮，整體房市仍有降溫，而全年新增房貸共 3966 億元，則反映房市價量齊揚，推估去年全台總移轉棟數約 35 萬棟，創 11 年來新高。

利率方面，儘管央行第四季理監事會議令基準利率連三凍，12 月購屋貸款利率 2.224% 仍創下 2009 年 1 月以來新高，央行說明，打炒房措施多少會讓銀行利率向上調整。

同時，12 月新青安新承做占比降至 32.26%，創 2023 年 9 月以來低，顯示申請新青安的趨勢向下。

央行認為，以成交量來看，目前房市有較前幾季表現降溫，至於房價，則要繼續做觀察。