〈央行理監事會〉停止打房了？楊金龍：態度很serious 但大象轉身要慢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 17:20

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中央銀行今 (19) 日召開第四季理監事會議，並未再度祭出打炒房措施，央行總裁楊金龍說明原因是「市場預期心理下來，已有初步效果」，且「大象轉身時要慢慢地轉，否則很危險，一跌倒就爬不起來」，但強調，央行「很 serious」，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案的情形，「會用專案金檢方式去看各銀行是否有缺失」。

楊金龍說明，8 月中旬起採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年 (今年第 4 季至明年第 4 季) 不動產貸款總量，並於 9 月第七度調整選擇性信用管制措施，實施以來，房市交易有縮減，民眾對房價上漲的預期心理趨緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

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不過，楊金龍直指，雖近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 仍居高，至 11 月底為 37.4%。

因此，央行仍將持續檢視選擇性信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

楊金龍強調，會用金檢方式去看各個銀行是否有缺失，但大象轉身不能太快，要慢慢地，否則一跌倒就爬不起來。