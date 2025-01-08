〈房產〉全台政大永慶即時房價指數近5年漲逾5成 這區更飆漲近1倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 12:10

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這一波自全球量化寬鬆貨幣政策開始了房價上漲節奏，永慶房產集團統計 2020 首季至 2024 第四季房價指數漲幅，「政大永慶即時房價指數」數據顯示，近五年全台和七都房價指數漲幅兇猛，全台五年間指數漲幅超過 5 成，而新竹縣市漲勢相當凌厲，指數漲幅逼近 1 倍，為七都之最。

永慶指出，自 2020 年全球開始的無限量化寬鬆政策，為全球帶來豐沛的資金潮，充沛的資金也湧入台灣房市，造就房價的明顯上漲。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2020 年、2021 年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，以美國為首的重要大國，紛紛祭出無限量化寬鬆政策，以挽救疲軟的經濟表現。大量的資金紛紛湧入股市、房市，使得全球股、匯、房市一片榮景，全台房價開始齊漲。此外，房價基期較低的南部縣市，以及具有科技園區利多的新竹縣市，房價指數漲幅更是凶猛。

觀察 2020 至 2024 年這一波全台的房價變化，「政大永慶即時房價指數」全台房價漲幅為 53.2%。觀察七大都會區，新竹縣市漲幅為 96.8% 為最高，桃園、台南有 6 成以上的漲幅，台中、高雄則有 5 成以上的增幅。房價基期較高的台北和新北，分別有 32% 和 41.3% 的漲幅，全台房價漲幅驚人。

郭翰指出，新竹縣市因腹地受限，新增供給不多，在供不應求的狀況下，當地精華地段房價屢創新高。而且，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引不少投資、置產買盤挹注，且當地主要客群如科技新貴、工程師等，平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，推升房價力道猛烈。

暢旺的房市到了 2024 年下半年，房價漲幅開始出現收斂，2024Q4「政大永慶房價指數」更是全面反轉，全台房價指數下跌 2.9%，全台七大都會區的房價指數也見下跌，跌幅在 1.6% 至 4.5% 之間。

郭翰表示，在 2024 年上半年，受惠於台灣景氣復甦、台股持續上漲產生財富效果以及新青安政策加速自住族群進場，購屋需求強勁，帶動房市交易熱絡，推升房價力道猛烈。然而，在 8 月初，因部分銀行房貸將達滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。加上台灣央行於 9 月祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易持續不振。