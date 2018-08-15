指數上漲空間受壓 短線難脫區間震盪整理格局

台股昨 (14) 日並未延續前一日的殺盤恐慌情緒，受惠亞股回穩，台股昨終場上漲 75.31 點、以 10824.23 點作收，雖說幾乎收在全日最高點，但量能已較前一日縮減至 1356 億元。法人指出，指數昨雖守住年線，惟上檔仍有多條均線反壓，加上新台幣趨貶，可能壓抑指數上漲空間，預期短線內將在 10670 點至 10921 點間區間震盪整理。

市場消息方面，上市櫃公司第 2 季財報已全數出爐，在匯兌收益等利多因素挹注下，合計獲利 5758 億元，創歷史同期新高，也是單季歷史第 3 高；上半年獲利 1.11 兆元，年增 21.4%，寫下歷年同期最高紀錄。

晶圓代工龍頭台積電昨日董事會核准通過 1364.38 億元資本預算案，將用來做為南科 18 廠新廠擴建、7 奈米先進製程擴充和升級，及相關轉換邏輯製程和成熟製程產能轉換特殊製程、擴充先進封裝產能等費用。

群創第 2 季毛利率受到面板價格下跌影響、下滑至 8.8%，季減 4.8 個百分點，年減 16.1 個百分點，本業雖維持獲利，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，稅後損失 19 億元，每股虧損 0.19 元，終結連 7 季獲利。

鴻海第 2 季財報表現不如預期，包括摩根士丹利、野村等五大機構發布最新報告，僅 2 家維持評等，匯豐證券、大和資本與元大投顧略為下調目標價，其中最低為瑞士信貸、元大投顧都調整至 80 元，外資圈的最低目標價仍為花旗環球證券的 75 元。

法人指出，由於貿易戰使資金趨於觀望，台股恐難大漲，後市難脫整理格局，可留意第 3 季步入旺季的消費性電子出貨相關族群；指數昨雖守住年線，惟上檔仍有季線與半年線反壓，加上新台幣趨貶，可能壓抑指數上漲空間，預期短線內將在 10670 點至 10921 點間區間震盪整理。