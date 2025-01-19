「台電5萬人次不畏風雨搶修 也請支持風雨中的台電」 籲上千萬民生用戶支持撥補預算
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 15:12
台電今 (19) 日發布新聞稿強調，目前我國民生電價仍低於實質成本約 1 元，等於民眾每用 1 度電，台電就虧 1 元，因而台電現正爭取政府千億撥補以補貼 1,400 萬戶民生用戶的電費成本差距，台電並溫情喊話：「台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。」
無論任何突發停電事故、風災或地震，台電人為了穩定供電、點亮光明，永遠第一時間衝向前線。2024 年凱米、山陀兒及康芮 3 次颱風與 403 花蓮大地震等天災，累計造成超過 260 萬戶停電，台電出動 5 萬人次在風雨地動中搶修。
台電表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為了穩定民生物價，台電自 2022 至 2024 年間共吸收電價成本逾 2,800 億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。
台電說明，目前我國民生電價每度平均 2.77 元，仍低於實質成本約 1 元，等於民眾每用 1 度電，台電就虧 1 元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過 1,400 萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。
台電指出，2020 至 2023 年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達 37%、139%；韓國則分別調漲 49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近 3 年累計僅調 7.1%。
台電強調，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，亦同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如，2022 至 2024 年間，日本電費補貼約新台幣 5,500 億元，法國則補貼約新台幣 7,000 億元。
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