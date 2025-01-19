被刪2.7億的國發會也出聲了！晶片創新應用及新創國際布局將受創
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 15:11
國發會今 (19) 日發布新聞稿指出，立法院審議 114 年度中央政府總預算案，國發會主管預算案，近日加計通案刪減委辦費、一般事務費等科目及待表減決提案後，刪減數將近 2 億 7,400 萬元，占主管預算約 7%，已嚴重影響各項政策任務之推動，如刪除「委辦費」將影響晶片創新應用及新創生態的國際布局。
國發會表示，立法院通案刪減「委辦費」科目，主要係用於亞洲．矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫，強化晶片創新應用及臺灣新創生態系國際布局，維運 Talent Taiwan 強化延攬及留用海外人才，地方創生政策整體推動、計畫輔導及育成村營運工作等所需費用。
至於「媒體政策及業務宣導費」科目，主要係辦理國家發展、經濟永續與上述產業創新等政策宣導與推廣事宜；「一般事務費」科目，主要係用於辦理 2050 淨零城市展及國際論壇，本會大樓事務管理、清潔保全，中興新村環境維護等。
上述預算遭大幅刪減，將不利重要經濟政策推動及宣達、降低台灣的國際能見度與業者國際競爭力，錯失重要人才資源、影響地方創生產業發展，以及本會基本行政事務與派駐人力薪資等。
加上後續表決提案，刪減國發會資訊管理等經費，主要在維持行政院公報網站、公共政策網路參與平臺及資通訊網路、機房維運之基本需求等。如大幅減列本項預算，將嚴重衝擊國發會對國內外民眾提供服務、資訊公開透明及資安防護業務之落實。
國發會主管 114 年度預算案，是依施政計畫及業務需要本撙節原則覈實編列，前經委會立委專業且多次審核及討論後刪減 300 萬元，凍結 4,210 萬元，院會未經審核亦未協商討論大幅刪減 2 億 7,400 萬元，凍結 11 億 1,700 萬元，實應重視經委會立委專業之審議。期盼立法院給予支持，讓國發會持續扮演全球創新經濟關鍵角色，並建構均衡包容之環境與社會，共同為國家長遠發展及國人世代幸福而努力。
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