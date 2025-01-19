祥碩本業、併購雙引擎發動 今年營收戰百億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-19 15:16

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祥碩 (5269-TW) 今年受惠大客戶超微 (AMD-US) 的 PC 市佔率持續提升，代工業務強勁成長，也拉抬 USB4.0、PCIe Gen4 等規格滲透率提升，加上併購 Techpoint，也將挹注全年營收與獲利，法人預估，祥碩今年營收將挑戰百億元，創下歷史新高。

英特爾 (INTC-US) 最新 PC 晶片 Arrow Lake 整體效能低於預期，儘管已承諾推出新款 BIOS 更改相關問題，不過買家已紛紛轉移至超微陣營，帶動 Ryzen 7 9800X3D 與前代 7800X3D 熱銷，也連帶推升高階主板 X870 系列需求暢旺。

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祥碩指出，客戶在 PC 領域取得不錯市占率，除了產品在美國熱銷外，在中國地區的市占率也從個位數一路成長，預期今年代工業務將有不錯表現，且由於高階主板導入 USB4.0，也將推升自家主控晶片成長。

祥碩 USB4.0 產品自去年下半年開始出貨，一共出貨兩季，今年受惠需求熱絡，第一季出貨量就已是去年全年的一倍。

此外，祥碩也積極耕耘新產品，PCIe Gen4 高通道數產品已經準備設計定案 (Tape out)，PCIe Gen5 預計採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 12 奈米製程，同樣在今年 Tape out。