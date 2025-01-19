TikTok在禁令頒布數小時前已關閉美國服務 等川普「解救」

鉅亨網新聞中心 2025-01-19 13:43

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美國時間周六 (18 日) 晚上，在禁令生效不到兩個小時前，TikTok 在美國下線。這個非比尋常的關機動作，阻止了人們訪問全球最受歡迎的社群媒體應用程式之一，這個應用程式已被 1.7 億美國人使用。

拜登總統於 4 月將國會兩黨廣泛支持通過的禁令簽署成為法律，最高法院周五維持了這一禁令。這項法律禁止美國公司為這家中資社群媒體平台託管或提供內容，除非它將自己出售給美國或其盟國的買家。

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訪問應用程式的使用者會看到一條訊息：「抱歉，TikTok 目前無法使用。美國已頒布一項禁止 TikTok 的法律。很遺憾，這表示您目前無法使用 TikTok。」

TikTok 的舉動發生在最高法院周五維持一項禁令之後，該禁令在國會獲得兩黨廣泛支持，並於 4 月由拜登簽署成為法律。法律禁止美國公司為這家中資社群媒體平台託管或提供內容，除非它將自己出售給美國或其盟國的買家。

但 TikTok 可能不會消失太久。公司表示，它可能會很快恢復服務，可能最早在周一。

川普可能推遲禁令

「我們很幸運，川普總統表示，他將與我們合作解決方案，以便在他就職後恢復 TikTok，」公司在其彈出訊息中發布給從周六深夜開始打開該應用程式的使用者。「請持續關注！」

川普周六在接受 NBC 新聞電話採訪時表示，他「很可能」會在他周一就職後將 TikTok 的禁令推遲 90 天，並補充說他還沒有做出最終決定。

川普在採訪中說：「我認為這肯定會是我們考慮的一個選項。90 天的延期很可能會實施，因為這是適當的。你知道，這是適當的。我們必須仔細研究它。這是一個非常大的情況。」 「如果我決定這樣做，我可能會在周一宣布，」

他補充說。 TikTok 的停擺，以及它可能很快恢復服務的暗示，是這場持續數月、讓該應用程式命運懸而未決的傳奇的最新轉折。

已從應用商店下架

這個應用程式也已從 Apple 的 App Store 和 Google Play 商店中消失。TikTok 母公司字節跳動旗下的其他應用程式（包括 CapCut）周六晚上也顯示了類似的訊息。

議員們表示，TikTok 與中國的關係及其對大量數據的訪問對國家安全構成威脅。 許多美國使用者告訴 CNN，他們正準備迎接該應用程式的終結，包括影響者和其他小型企業，他們表示他們依靠該平台謀生。儘管如此，他們表示，他們仍然抱有希望，希望該應用程式能夠以某種方式被拯救。

但最高法院的裁決粉碎了最後一刻獲得司法援助的希望。

據知情人士表示，一些經營應用程式商店和運行電腦伺服器的公司表示擔心，他們將因違反禁令條款而被追究責任。這些服務供應商承諾停止提供該應用程式，以避免法律後果。同時，５年前首次警告 TikTok 危險的川普現在將自己塑造成該應用程式的救星。

本月早些時候，他在他的 Truth Social 帳戶上發布了關於自己在 TikTok 上的受歡迎程度的統計數據，並問道：「為什麼我要擺脫 TikTok？」

TikTok 執行長周受資在禁令生效前的幾周內會見了川普在其位於海湖莊園的家中，預計將出席川普周一的就職典禮。

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