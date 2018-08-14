炎洲Q2苦吞業外損失 營運轉虧 每股小虧0.06元

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 今 (14) 日公告第 2 季與上半年財報，第 2 季受到業外匯兌損失衝擊與轉投資認列跌價損失影響，稅後虧損 3078.3 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.06 元，為近 6 季低點；上半年稅後純益 3.94 億元，年增 2.63 倍，每股稅後純益 0.8 元，創近 4 年同期新高。

炎洲第 2 季合併營收 51.49 億元，季增 0.96%，年增 15.29%，毛利率 10.92%，季減 4.06 個百分點，年增 0.55 個百分點，營益率 2.26%，季減 4.45 個百分點，年增 1.39 個百分點；稅後虧損 3078.3 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.06 元。

炎洲上半年合併營收 102.49 億元，年增 18.73%，毛利率 12.94%，年增 1.39 個百分點，營益率 4.48%，季增 2.26 個百分點；稅後純益 3.94 億元，年增 2.63 倍，每股稅後純益 0.8 元。

炎洲表示，第 2 季原油價格維持穩定高檔，薄膜市場需求與價格回穩，膠帶與薄膜業務也持穩，不過，業外部分受到人民幣大幅貶值影響，單季匯損超過 7000 萬元，轉投資業務認列跌價損失近 5000 萬元，加上萬洲石化 5 月底起進行年度歲修等因素，使第 2 季業外虧損達 1.45 億元，拖累本業營運表現，但若從上半年整體來看，獲利較去年同期大幅成長超過 2 倍之多。

展望下半年，炎洲表示，原物料維持穩定高檔，且外銷訂單持續增加，今年膠帶與薄膜整體營運穩定，而萬洲石化已於 7 月恢復生產，預計虧損將會逐漸減少；建設部門部分，下半年也將陸續出售交屋，將有部分營收可認列。據悉，炎洲下半年將處分廠房等閒置資產，若順利處分，可望挹注下半年獲利表現。