統一Q3迎旺季 外資力挺連買2日 盤中股價走揚邁向填息之路

統一 (1216) 第二季財報交出成長成績，隨著天氣酷熱，第三季進入傳統飲料旺季，加上農曆鬼月上週六 (8/11) 開始，中元普渡消費者對於泡麵、零食及飲料購買增加，可望推升 8 月業績成長。統一近兩日都受到外資法人青睞，連續買超 2 日，加上今 (14) 日將與轉投資統一中控在香港舉行法說會，今日盤中股價走揚，邁向填息之路。外資連續兩個交易日買超統一 5488 張，由於統一 7 月合併營收 381.28 億元，為歷年同期次高，年增 8.71%；累計前 7 月合併營收 2527.74 億元，刷新歷史紀錄，年增 9.28%。隨著第三季進入食品旺季，加上轉投資金雞母統一超(2912)、統一中控等表現亮眼，可望帶動統一全年營收持續向上。



此外，受惠天候異常炎熱，加上中元普渡需求帶動，統一旗下「茶裏王」、「純喫茶」、「麥香」等 3 大銷飲料品牌，出貨量可望攀升，挹注營收成長。