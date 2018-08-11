熱門股—可成獲外資力捧 股價站穩短均之上

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 8 月起營收成長趨勢將更明顯，下半年營運可望逐季走強，於第 4 季到達高峰，加上近期 5 家外資表態看好下半年營收動能，激勵股價近來逆勢走揚，周五 (10 日) 終場以 378 元作收，重新站回 5 日線與 10 日線之上。

可成董事長洪水樹先前在股東會上表示，今年在大客戶新品發表帶動下，業績可望維持逐季成長態勢，高階筆電與手機仍為主要成長動能，下半年動能可望相當強勁，上下半年營收比例預期將與去年各占 33%、67% 的比重相當。

法人則認為，可成 8 月起營收成長態勢將更明顯，並在第 4 季達到營收高峰，上、下半年營收比重將與去年同期的 35：65 相近，隨著 iPhone 出貨量成長，新 iPhone 金屬邊框及帶組裝的均價上揚，新款 LCD 版 iPhone 金屬邊框供應占比將於下半年成長，加上新款 MacBook 上市與新穿戴式產品訂單及客戶加入，下半年營收成長動能無虞，預期第 3 季營收季增 38%、年增 5%，下半年營收年增 22%。

可成受惠業外匯兌收益進補，第 2 季稅後純益突破百億元大關、達 108 億元，寫下季增 1.96 倍、年增 1.65 倍的好成績，每股稅後純益達 14.06 元，純益與 EPS 同創歷史新高；上半年稅後純益 144.9 億元，年增 134.3%，創新高，每股稅後純益 18.81 元，也寫下新高紀錄。