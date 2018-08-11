貿聯-KY Q2獲利季增2成 EPS 2.37元 下半年出貨動能升溫

貿聯 - KY(3665-TW) 公布第二季財報，稅後純益 2.78 億元，季增 22.9%、年減 6.2%；每股純益 2.37 元；上半年稅後純益 5.04 億元，年增 2.3%，每股純益 4.31 元。展望下半年，貿聯指出，資訊產品用線、車用線可望隨新款擴充基座推出，及客戶量產穩定，出貨持續升溫。

貿聯第二季營收 52.55 億元，創單季新高，季增 11.1%、年增 43.6%；毛利率 20.53%，季增 0.8 個百分點、年減 5.5 個百分點；營益率 6.6%，季減 0.5 個百分點、年減 4 個百分點；稅後純益 2.78 億元，季增 22.9%、年減 6.2%；每股純益 2.37 元。

貿聯上半年營收 99.86 億元，年增 66.5%；毛利率 20.1%，年減 7.9 個百分點；營益率 6.82%，年減 4.1 個百分點；稅後純益 5.04 億元，年增 2.3%，每股純益 4.31 元。

以各項主要產品來看，貿聯第二季資訊產品用線隨商用擴充機座延續動能；車用線也因新款電動車線束於季末開始放量，加上運動車季末進入暑期季節性旺季，醫療及工業用線、電器用線出貨穩定，在美元轉強下，帶動營運優於前季。

展望下半年，貿聯指出，資訊產品用線可望隨年初量產的機種逐步放量，主打消費市場之新款擴充基座預計下半年推出；而新款電動車線束可望隨著客戶量產穩定，預計出貨量可相對逐步升溫。

另醫療及工業用線拉貨維持穩定，也預計整體較去年同期仍有成長；加上電器用線也逐步將上漲的原料銅價反映給終端客戶，將有助改善毛利表現。