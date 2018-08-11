〈觀察〉純網銀補金融版圖 中華電勢在必得

金管會預計釋出兩張純網銀執照，吸引多方人馬競逐，目前已浮出檯面的 3 組團隊，分別由中華電 (2412-TW)、韓國 LINE 及日本電商樂天領軍，未來激戰可期，中華電更是展現勢在必得的強烈企圖，市場認為，其中一個重要考量應是中華電針對行動支付、FinTech 等新趨勢的布局，急需補上金融這塊版圖，這時候開放純網銀是一個絕佳的機會，因此大動作組國家隊力拚出線。

國內電信三雄中，台灣大 (3045-TW) 有富邦集團當靠山，集團事業布局涵蓋金融、保險、電商及電信、有線電視等；遠傳 (4904-TW) 同樣有遠東集團的奥援，事業遍及金融、百貨、航運、電信、紡織、水泥等產業。

兩大集團旗下的富邦銀、遠東銀，都可提供金融上的資源，結合電信做一些創新事業，以近年風潮日盛的行動支付來說，台灣大及遠傳的起步就比沒有金融背景的龍頭老大中華電早上一些時間，在推動的速度上也相對領先。

市場推測補上金融版圖，應該是中華電這一次卯力爭取純網銀執照的一個重要考量，另外，如果真搶到純網銀執照，對中華電本身的競爭優勢將更有加分的效果；至於台灣大及遠傳，目前對是否加入任何純網銀的競逐團隊都未表態，未來，會不會浮出檯面，也是值得觀察。

目前市場上傳出，中華電在純網銀的股東結構上已大致有譜，外傳包括兆豐銀、第一金之外，還將有壽險公司、電商、零售通路、行動支付公司等，由於主要股東具官股身分，被市場封為國家隊，將與 LINE 及樂天競爭。

韓國網路通訊業者 Line Financial 加入台灣純網銀戰局，由金融專家劉奕成帶領，將組成台韓聯軍團隊，實力不容忽視；另外日本電商樂天則是傳出將與國票金組成台日團隊參與角逐，三搶二的戰局隨著申請的時間逼近將更加白熱化，但到時會不會有更多團隊競爭，也是市場關注焦點，因為也有傳出還有 3 家民營金控也有意加入戰局。