外資行紛紛唱多小米：他們看到了什麼？

香港上市之後一個月，小米結束了靜默期，各大外資投行紛紛發表研報唱多小米。

上市首日就遭破發，一個月內，小米市值幾乎腰斬，但根據彭博社數據，分析師們仍認為小米股價 12 個月內將較周三收盤價上漲 22%。周四，小米盤中一度漲超 8%。收盤時，小米集團大漲 5.48%，報收 18.08 港元。

多數投行認為，隨著小米對網路服務的關注以及其在中國硬體市場市佔率的增加，小米的收入與利潤都將上漲。摩根士丹利預計, 2018 至 2020 年之間小米凈利潤年複合增長率將達 61%，中金也預計該期間內，小米收入與利潤的複合增長率分別為 45% 與 60%。

摩根士丹利在研報中予以小米「增持」評級，目標價 20 港元。大摩稱，小米產品及效率是集團成功要素，透過具競爭力價格產品提升市場市佔率。受惠集團「硬體 + 網路 + 新零售」的「鐵三角」商業模式，預期 2017-2020 年非國際會計準則盈利年複合增長率達 61%。不過，大摩也認為小米估值較阿里巴巴及騰訊有輕微折讓。

瑞信則對小米給出「中性」評級， 目標價 18.6 港元，仍略高於現價。瑞信稱，小米作為全球第四大智慧型手機供應商，目前透過網路服務及其龐大的客戶群，拓展物聯網 (IoT) 生態系統，現處於初級階段，未來其海外市場將逐步商業化。瑞信稱讚小米「以誠實的價格製造出令人驚嘆的產品」，改善了市場對「中國製造」的智慧型手機以及 loT 的印象。瑞信認為，小米的下一步是要證明其「硬體 + 網路 + 新零售」的「鐵三角」模式在海外，即印度市場也能取得成功。

摩根大通給出小米「增持」的評級，目標股價 21 港元。其研報指出，小米是全球增長最快的智慧型手機和智能 loT 硬體提供商之一。摩根大通預計小米的增長速度將遠超同行，2017 年至 2020 年之間，其收入與每股收益的複合增長率將達 40％和 59%。摩根大通指出小米股票未來增長的動力主要來自：（1）新市場智慧型手機市佔率的擴張（歐洲和東南亞將是 2018 年的重點，而拉美將是 2019 年的重點）；（2）小米智能硬體與 loT 產品全球影響力的擴大（由液晶電視主導）；（3）中國和海外市場 MAU 的增長，以及中國貨幣化的上升；（4）海外市場，比如印度的早期貨幣化。

此外，華爾街見聞此前文章提到，高盛授予小米「買入」評級，目標價 22 港元。高盛表示，小米股價潛在催化劑包括中國智慧型手機付運量市占率增加，在更多海外市場展開營運或推出新產品，受惠於用戶及廣告客戶上升，網路服務收入持續增加，及正建立海外網路服務貨幣化的能力。

德銀也授予小米「買入」評級，目標價 23.2 港元。德銀研報稱，小米有強勁的地位，足以顛覆環球智能電話市場及 IoT 行業，並有潛力像蘋果、三星及任天堂等成為一個家庭品牌。德銀認為，小米關鍵優勢在於旗下產品的性價比，而最新產品 Mi8 智慧型手機的成功，意味品牌有能力進入高平均售價產品的市場，可擴闊客源。

各大投行也在研報中指出小米未來的風險。摩根士丹利與摩根大通同時提到，小米將面臨來自其他國內手機品牌，比如華為、OPPO、Vivo 手機的競爭。大摩認為，智慧型手機市場競爭激烈並具有周期性，小米可能遇到提升品牌形象的挑戰。此外，大摩認為，小米網路服務的增長也取決於智慧型手機的成功，其次，小米物聯網生態系統的貨幣化仍處於初期階段，能見度較低。

瑞士信貸列出的風險包括，小米中國 MAU 增長放緩以及海外智慧型手機市場（印度）擴張的失敗。摩根大通還指出，大型網路平台，比如騰訊的 Wechat 占用了大部分用戶的網路時間。隨著谷歌可能進入中國，特別是如果 Android Playstore 捲土重來，將帶來不小的競爭。

小米公司將於 8 月 22 日公布最新財報。