不吃不睡！高盛引進AI工程師「Devin」效率提高四倍震撼金融業 數千職缺岌岌可危

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-14 12:00

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AI 正以前所未有的速度向華爾街高端職位滲透，金融巨頭高盛集團 (GS-US) 近日宣布引進由倫敦新創公司 Cognition 開發的 AI 軟體工程師 Devin，據悉高盛打算初期部署數百個 Devin「員工」，未來規模恐擴展至數千個，以輔助高盛現有的 1.2 萬人軟體開發團隊，此舉在高盛內部及整個金融業引發震動。

不吃不睡！高盛引進AI工程師「Devin」效率提高四倍引發產業地震 數千職缺岌岌可危（圖：Shutterstock）

去年，摩根大通和摩根士丹利等銀行使用大語言模型 (LLM) 來生成摘要和撰寫電子郵件，但 Devin 不同，「它」可執行多步驟任務，像是構建整個應用程序或將內部系統遷移到現代編程語言，它正在做著一般要有完整工程師團隊才能做到的事情。

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與上一代 AI 工具相比，Devin 將軟體團隊生產力提升 3 到 4 倍，原本需要數天甚至數周完成的程式碼更新、bug 修復等工作，在 Devin 協助下可能幾小時內就能完成。

高盛資訊長 Marco Argenti 表示，這種效率提升將成為高盛在激烈市場競爭中的致勝法寶。執行長大衛所羅門更直言，AI 可以在幾分鐘內完成 IPO 招股說明書 95% 的工作，雖然剩餘 5% 仍需人類把關，但標準化程度已大幅提升。

這項變革正重塑華爾街的人才結構。 Moelis & Co 公司執行長 Navid Mahmoodzadegan 預測，投行的基礎職位將大幅縮減，因為 AI 能有效率地完成大量初級工作，傳統金融業培養人才的模式，讓年輕人從基礎工作做起逐步晉升，正面臨挑戰。當這些基礎工作被 AI 取代，金融人才培育體系必將發生重大調整。

Devin 的引進標誌著高盛進入「AI 智能體」新階段。與以往被動執行指令不同，Devin 能自主規劃、執行甚至調試複雜任務，更像是人類的「同事」而非工具。

Argenti 將此定義為「混合勞動」模式，即人類與 AI 協同工作。高盛總裁兼營運長 John Waldron 指出，使用 AI 的開發團隊生產力至少提升 20%。

產業分析顯示，AI 應用正在加速金融業的變革。根據彭博行業研究 (BI) 預測，未來 3 到 5 年全球銀行業恐裁員 20 萬人。

亞馬遜執行長 Andrew Jassy 也表示，AI 將減少部分職位需求。

美國紐約州甚至推出新規，要求雇主說明裁員是否涉及 AI 因素。

貝雅資本 (Baird) 董事總經理 Ted Mortonson 認為，未來職場將分化為兩類人，技能貶值者與增值者，擁有專業知識、客戶關係和經驗價值的員工將更具競爭力。