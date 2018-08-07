中國鐵塔下限1.26元定價 集資534億超小米 膺今年新股集資王

中國鐵塔 (0788-HK) 招股反應普通，公開發售僅超購 0.36 倍，一手中籤率 100%；一如市場預期，以招股價下限港幣 1.26 元定價。股份將於明 (8) 日掛牌。

按港幣 1.26 元的定價計算，中國鐵塔集資額為港幣 543 億元，超越小米成為今年新股「集資王」。

由於公開發售反應未見熱烈，中國鐵塔可「一人一手」。中國鐵塔無錄得「頭錘飛」，錄得最高認購股數為 1 億股，中籤率為 100%，僅一份申請。

散戶對中國鐵塔的熱情不足，為近期反應最冷淡的大型新股，公開發售僅錄得 4.58 萬人申請，超購 0.36 倍。早前另一焦點新股、於上月初上市的小米 (1810-HK)，公開招股錄得 11 萬人參加，超購 8.5 倍。

中國鐵塔招股價範圍為港幣 1.26 元至 1.58 元，以下限港幣 1.26 元定價計算，經扣除全球發售相關承銷傭金及其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，集團所得款項淨額約為港幣 534 億元，集資額超越小米成今年集資王。

中國鐵塔是由大陸中電信 (0728-HK)、中移動 (0941-HK)、中聯通 (0762-HK)3 大電信商投資成立，上市前引入 10 位基礎投資者，包括高瓴資本、阿里巴巴的淘寶中國及中石油集團等。