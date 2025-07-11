外送大戰太燒錢！大摩下調阿里巴巴ADR目標價至150美元 降幅近17%
鉅亨網編譯陳韋廷
中國電商巨頭阿里巴巴 (09988-HK) 今 (11) 日在港股早盤漲逾 3%，因獲滙豐 (HSBC) 維持「買進」評等激勵，但另一投行摩根士丹利 (下稱大摩) 摩根士丹利(MS-US)周四 (10 日) 出具研究報告將阿里巴巴 ADR(BABA-US) 目標價從每股 180 美元調降至 150 美元。
大摩分析師 Gary Yu 指出，阿里巴巴在第一財季投入約 100 億元用於外送及閃購業務，導致短期獲利承壓，預估第二財季相關投入將翻倍至 200 億元，恐令淘天與本地生活 EBITA 年減率逾 40%。
不過，大摩認為這將是投入高峰，因阿里已宣布 500 億元補貼計劃，而京東成長動能開始放緩。
阿里巴巴的外送大戰始於 4 月 30 日，淘寶』小時達」升級為「淘寶閃購」，由餓了麼配送。在淘寶引流下，日訂單迅速突破 4000 萬。
阿里巴巴上周三 (2 日) 啟動的人民幣 500 億元補貼計畫效果顯著，一周內 4124 個餐飲品牌業績創新高，2318 個非餐飲訂單量翻倍，上周六 (5 日) 閃購單日訂單首破 8000 萬，每日活用戶達 2 億。
競爭對手美團上周末也發放大量紅包券，部分商品「0 元購」導致平台短暫當機。美團上周六即時零售訂單突破 1.2 億，餐飲訂單超 1 億。京東也在周二 (8 日) 宣布投入超百億元啟動「雙百計畫」。
外送大戰也帶動港股茶飲概念股上漲，茶百道一度漲 13.5%。
雖然大摩下調目標價，但仍看好阿里巴巴 AI 潛力，維持電商排序：阿里 > 美團 > 京東，阿里巴巴雲端業務料將年增 22%，總營收增 2%，經調整 EBITA 下滑 16%。
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