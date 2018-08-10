大摩下調半導體行業至最低評級：「謹慎」 12至18個月應表現不佳

多年來，半導體股票的表現一直優於大盤，但摩根士丹利 (大摩) Morgan Stanley (MS-US) 現在警告投資人，紅火行業似乎已經到達頂點了。昨日收盤費城半導體指數收低 14.71 點或 1.05% 至 1389.06。

由於晶片庫存水平上升，大摩將其半導體評級從下調至「謹慎」。「謹慎」為摩根士丹利的最低評級，意味著其分析師認為該行業將在未來 12 至 18 個月內表現不佳。

大摩分析師 Joseph Moore 週四 (9 日) 給投資人的報告中提到，「半導體週期顯示出過熱的跡象，而週期性指標正在閃爍著紅色警戒。任何交貨時間和、或需求放緩，將對整體庫存做大幅度的調整」。

此外，Moore 認為，由於庫存增加及交貨時間延長，使任何需求放緩及交期調整都可能帶來市場的調整，把誤差值降至最低。Moore 對該行業的評估為「風險回報則是是 3 年來最差」。

截至週三，iShares 費城半導體 ETF 的 12 個月表現為上漲 12%，而 S&P 500 指數的回報率為 7%。

費城半導體（深藍）/ 圖：雅虎金融

Moore 指出，費城半導體行業指數在過去 5 年中上漲約 200%，而市場卻只上漲近 70%。此外，費城半導體 3 年來幾乎翻倍，但 S&P500 才成長 36%，其中表現最好的 IT 產業，包含蘋果 (AAPL-US)、谷歌母公司字母 (GOOGL-US)。

該分析師表示，晶片分銷商的庫存處於 10 年來的最高水平。因此，摩根士丹利的晶片股票中，下半年的每股純益 EPS 中位數預測比華爾街平均水平低 2%，也比華爾街平均的 2019 年預測低 4%。

Moore 提到，「考慮到我們從過熱的半週期看到的半導體公司的風險，我們對廣泛的產業內企業預測一直處於保守的思維」。

就個別股票而言，該公司將應用材料 (AMAT-US) 的評級從「超重」降至「同等重量」。對於安森美半導體 (ON-US)，摩根士丹利也將其評級從「同等重量」下調至「減持」。