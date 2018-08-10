高層異動抵消財報利多 Dropbox盤後股價下挫8%

雲端儲存商 Dropbox (DBX-US) 週四 (9 日) 表示，其營運長 Dennis Woodside 將辭職，但該公司並未提出新的繼任人選，而是宣布 2 項行高層的異動。

該公司宣布最新季度盈利優於預期後，股票往上衝，收盤上漲 9.13%，但 Woodside 的離職使盤後股價下跌 8.48% 來到 31.51 美元。

dropbox 股價日線趨勢圖

公司消息指出，於 2016 年從 Workday 加入 Dropbox 的 Yamini Rangan 業務戰略和運營副總裁，將擔任 Dropbox 的首席客戶長。而 2016 年加入公司的通信副總裁 Lin-Hua Wu 將和 Rangan 一起向聯合創始人及執行長 Drew Houston 匯報工作。

據了解，Woodside 原於 2014 年 4 月加入 Dropbox 擔任該公司的運營長。在此之前，他曾在摩托羅拉移動公司擔任首席執行長共 2 年，摩托羅拉現在歸聯想所有。在此之前，他曾擔任谷歌 (GOOGL-US) 的美洲區總裁兼高級副總裁。

2014 年的 Dropbox 正在平衡免費用戶的成長和大企業的採用。如今，該公司擁有超過 5 億註冊用戶和 1800 多名員工。在他的 LinkedIn 頁面上，Woodside 表示他曾幫助 Houston「將 Dropbox 打造成一家持久的科技公司」，並負責對 Dropbox 的業務和運營做擴展。

Woodside 在公司的最後一天任職是 9 月 4 日，他將繼續擔任顧問直到 2018 年底。他也於 4 月份在企業軟件公司 ServiceNow 擔任董事。

Dropbox 最新一季財報顯示：

營收年增率為 27%，至 3.39 億美元，高於分析師預估的 3.30 億美元。

每股純益 EPS 為 0.11 美元，高於分析師預估的 0.06 美元。

有 1190 萬付費用戶，同比增長 20%。

在電話會議上，Dropbox 提供了超出預期的這季度預測。該公司預計在此期間將產生 3.5 億美元至 3.53 億美元的營收，高於分析師預計的 3.459 億美元。

Dropbox 成立於 2007 年。該股票從今年 3 月 23 日上市以來成長了約 20%。