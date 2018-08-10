booking.com 不是新創：是一間全球前10大的旅行巨擘

已有 20 年歷史的 Booking Holdings (BKNG-US)，似乎時不時的打出創新的旗號，如其執行長 Glenn Fogel 今年還是談論它如何在全球大型的住宿市場中只擁有「單位數的市場份額」。

Booking 為一間大型旗下擁有眾多著名旅遊網站，論營收為全球第 7 大企業。該集團擁有 Agoda、Booking.com、Kayak、Priceline、OpenTable、和其他品牌，於週四 (9 日) 公布了最新一季的財報，顯示其早年的高成長時代已經結束。

Booking 股價週四收盤下跌 5.02% 來到 1942.39 美元。

Booking 股價日線趨勢圖

Booking 報告稱其增加住宿預訂的速度有所下降。截至 6 月 30 日的 3 個月內，預訂的住宿夜數僅增加了 12%，較去年同期的 21% 略顯遜色，達到 1.905 億晚次。

在一項不同尋常的舉動中，Booking 高層週三 (8 日) 曾表示，他們需要額外的一個晚上來確保訂房率數字是正確的，並因此而延遲其法說會電話會議一天。

該公司表示，其客房預訂的增長率超過了投資者對該指標的預計，但鑑於公司的歷史業績數據還是顯得異常低。

Booking 訂房率 / 圖：Booking

由於全球許多酒店在 2018 年第 2 季度的入住率達到創紀錄水平，許多酒店集團報告了強勁的增長，因此預訂數量下降的訊息值得投資人注意。

Booking 最新財報顯示：

營收年增 16.9%，至 35.37 億美元。

淨收入年增 35.7% 至 9.77 億美元。

每股純益 EPS 為 20.13 美元，年增率為 39%。

今年春天 Booking 曾表示，預計其度假租賃業務的上市將增加至 500 萬套，並將超約 Airbnb。該公司週四表示，它已實現了這一目標，目前擁有 550 萬套住宅、公寓、和其他獨特住宿地點。

在週四的財報電話會議上 Fogel 認為，對於做「利潤」與「成長」的選擇時，成長是可以購買的，但獲利似乎才是集團長期經營的關鍵，與亞馬遜 (AMZN-US) 的做法相反。但最後還是澄清，公司目前的成長於利潤比相對較優。

Guggenheim Partners 分析師 Jake Fuller 提到，「在線旅行社 (OTA) 歷來傾向於支持房晚和營收的成長，而非毛利。然而，目前的策略似乎傾向於毛利為優先，而 Booking 和 Expedia 現在都在談論合理化的支出做努力」。

Booking 的高毛利也證實了這個觀點。同時，Expedia (EXPE-US) 的訂房率成長為 12%，較去年同期的 21% 相差甚遠。

對於 4 月 Booking 併購的 ERP 軟體公司 FareHarbor，Fogel 提到未來公司將推出更多的旅遊團及活動類項目。此外，投資 5 億美元在中國叫車軟體滴滴出行，似乎也是為了整合中國業務，打開通路。

展望未來，該公司預測下一季度 (Q3) 的住宿房預訂率將在 6% 至 9% 之間，低於上季數據，也在傳統較旺的夏季旅行季節裡給予令人失望的展望。這季營收成長率數字預計落在 8% 至 11% 之間。