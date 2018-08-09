真的是絕配 大摩：滿手現金的巴菲特應收購西南航空

摩根士丹利認為，巴菲特手上那麼多現金，應該去收購西南航空公司 (LUV-US)。

摩根士丹利分析師 Kai Pan 和 Rajeev Lalwani 在一篇題為「波克夏是否該多買些西南航空？」的聯合報告中表示，「投資人已經觀察這件收購案有一段時間了。我們對波克夏控股 (BRK.A-US) 收購潛在航空公司的看法表明，西南航空將是一個很好的戰略目標。」

報告指出，「我們不了解是否有任何併購討論，航空公司也沒有評論。也就是說，我們認為波克夏控股收購航空公司的可能性，根據收購標準、資本密集業務的所有權以及可支用的 1000 億美元現金，西南航空公司非常適合融入波克夏家族。」

報告發布後，西南股市週三收漲 1.3%。

分析師指出巴菲特的收購標準就是大型資本、「持續的獲利能力」、債務不多、當前管理良好、「簡單」的商業模式和誘人的價格。

他們說：「波克夏專注於業務品質和收購經營，這可能會與西南航空公司明顯地契合。」「雖然我們了解其他因素也在考慮範圍中，但經過評析後，西南航空是與波克夏建立長期關係的假設候選人。」

根據 FactSet 最新 3 月 13F 申報持股數據，波克夏控股擁有西南航空大約價值 28 億美元的股份。巴菲特的公司還擁有達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合大陸航空 (UAL-US) 的部位。

分析師指出，西南航空與波克夏旗下的保險公司 GEICO 類似，是一個具有「顯著競爭優勢」和低成本結構的產業領導者。

他們表示，波克夏可以向西南航空出價每股 70 至 80 美元，此舉將是史上難得一見的溢價。該價格範圍的中點相當於週二股價收盤價再上漲 29%。

摩根士丹利目前對西南航空的評級是「加碼」，目標價 67 美元。