推動Alphabet飆漲的武器？大摩：自駕車Waymo

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將 Alphabet 的目標價格從每股 1400 美元上調至 1550 美元。因計程車與物流服務帶來巨大機會，分析師認為該公司旗下的自駕車品牌 Waymo，市值有望從 750 億美元成長至 1750 億美元。

摩根士丹利的分析師 Brian Nowak 在週二 (7 日) 的報告中指出，因為運輸和零售業帶來的影響，Waymo 的潛在企業價值有望攀升至 1750 億美元，從而推升母公司 Alphabet(Googl-US) 股價，該公司 7 日收盤價為每股 1255.84 美元

股價日線走勢圖

摩根士丹利對 Waymo 的估值，著重於 3 個主要面向：

• 自動駕駛計程車服務

Waymo 預計於今年下旬推出此服務，分析師預測在 2040 年時，車隊將有 1600 萬輛自駕計程車，每英里收費為 0.70 美元，預期此塊業務的價值將達 800 億美元。

• 物流業務

「最後一哩配送服務」(last mile delivery) 可協助沒有大型倉庫的零售商，更快速便利地將商品運送至消費者手中，分析師認為價值為 900 億美元。

分析師指出，從成本與服務的角度來看，Waymo 的物流服務，將幫助傳統零售商與電商巨擘亞馬遜競爭，他認為當運送成本下降時，會有更多的零售商願意選擇此運送服務。

此外，分析師表自動駕駛物流服務，在未來可能將進一步威脅 UPS 和 Fedex。

• 技術授權

其他汽車製造商若與使用 Waymo 的技術，將支付授權費，此塊商機可達 70 億美元。