〈財報〉受惠快閃記憶體銷售 東芝Q1淨利創新高

日本東芝 (6502-JP) 於週三 (8 日) 宣布財報，該公司淨利在第一財季創下歷史新高，達到 1.016 兆日圓 (90 億美元)，高於去年同期的 503.3 億日圓，也高於湯森路透 I / B / E / S 分析師預期的 5702.9 億日圓，乃是受惠於快閃記憶體業務銷售帶來的貢獻。然而，該公司其他業務表現平淡。

東芝半導體部門記憶體貢獻了約 9700 億日圓的營收。不過，東芝在 6 月份以 180 億美元將股權出售給由美國貝恩資本領導的國際財團。

扣掉東芝快閃記憶體銷售帶來的貢獻，4 月至 6 月的營收為 8422 億日圓，比去年下降 7%。營業獲利大幅下降 94% 至 7.3 億日圓，表明東芝的能源業務等其他業務無法產生足夠的利潤。

至 2019 年 3 月的財年預測並未改變。東芝預計營收將達到 3.6 兆日圓，比上一年下降 9%。淨利預計達到 1.07 兆日圓，成長 33%，高於分析師預期的 1.11 兆日圓。

記憶體晶片的銷售幫助東芝避免了多年的財務危機，這些危機是由公司旗下的和電業務子公司美國西屋電氣的會計醜聞和數十億美元的成本超支引起的。

根據與貝恩財團達成的協議，東芝回購了該業務部門 40% 的股份。

東芝有承諾將分享記憶體晶片的銷售獲利，給去年底參與 54 億美元股票發行的股東們，協助該公司度過可能退市的危機。目前，有超過 70% 的東芝股東來自海外機構。

今年 6 月，東芝公佈了的 63 億美元股票回購，超越預期。