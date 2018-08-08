擴大投資！三星將砸220億美元發展AI和5G等新技術領域

在首度面臨獲利下滑後，南韓大財團之一的三星電子 (005930-KS) 開始為未來發展產生計畫。該公司於週三 (8 日) 表示，將在未來三年投資約 220 億美元在 AI 和 5G 等領域，尋求在手機和記憶體以外的新成長動能。三星表示，該筆投資中很大一部分將用於韓國。

總體而言，加上先前宣布的投資計劃，三星將總共投資 180 兆韓元 (1610 億美元)，重點投資人工智慧、5G 技術、汽車電子元件、半導體、顯示器介面和生物製藥等業務領域，以對抗來自大陸的競爭者，像是小米、華為等的市場瓜分，並強化三星在手機通訊和人工智慧領域上的優勢。此外，該公司也表示，大部分投資，約莫有 130 兆韓元將用於韓國。

為了擴大 AI 能力，三星可望將位在英國、加拿大、俄羅斯、美國和韓國的國際 AI 中心的研究員數量增加到 1000 人。

三星還表示，預計未來三年所有投資項目將為南韓創造約 4 萬個新工作機會。「三星現在充斥著現金。」首爾 DB Financial Investment 的分析師 Kwon Sung-ryul 表示:「政治面來說，南韓政府也正在呼籲過內創造就業機會並在國內投資。」

三星電子目前是全球最大的智慧手機製造商，同時也擁有非常強大的半導體業務，為蘋果等公司提供記憶體晶片。此外，該公司也是著名的電視製造商。

上週，由於全球智慧手機市場放緩，三星電子季度獲利成長變慢。不過，該公司表示其晶片業務將繼續表現良好。